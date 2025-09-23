ETV Bharat / state

संभल में हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, 150 लोगों को ठगने का आरोप

पूरे प्रकरण में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की बात सामने आई है. शिकायतकर्ताओं ने पुलिस को निवेश से जुड़े सभी सबूत भी उपलब्ध कराए हैं.

संभल में जावेद हबीब और उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया गय है.
संभल में जावेद हबीब और उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया गय है. (Photo Credit; Jawed Habib Social Media)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 9:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

संभल : हेयर स्टाइलिस्ट सेलिब्रिटी जावेद हबीब और उनके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. जावेद हबीब पर आरोप है कि उन्होंने संभल के लोगों को अपनी FLC (Follicle Global Company) कंपनी में पैसा लगाने का ऑफर देकर ठग की है. संभल के रायसत्ती थाने में कुछ लोगों ने हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने मामले की जांच की तो यह मामला धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से जुड़ा हुआ मिला.

एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया, लोगों को बड़ा मुनाफा और सुनहरे सपने दिखाकर कंपनी से जोड़ा गया था. जावेद हबीब ने खुद लोगों से कंपनी में पैसे लगाने की अपील की थी. 2023 में जब वह अपने बेटे के साथ संभल आए थे तो एक बड़े कार्यक्रम में उन्होंने मंच से लोगों को भरोसा दिलाया था कि एफएलसी कंपनी निवेशकों का भविष्य बदल देगी.

इसी भरोसे पर करीब 150 से ज्यादा लोगों ने लाखों रुपये निवेश कर दिए. लेकिन समय बीतने के बाद भी जब लोगों को न तो मुनाफा मिला और न ही मूल रकम वापस हुई. निवेशकों की शिकायत पर पुलिस ने जांच की. पता चला कि एफएलसी कंपनी के जरिए ऑनलाइन लेन-देन करवाकर भारी-भरकम रकम बटोरी गई, लेकिन उसका कोई रिटर्न नहीं दिया गया.

एससी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि इस पूरे प्रकरण में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की बात सामने आई है. शिकायतकर्ताओं ने पुलिस को निवेश से जुड़े सभी सबूत भी उपलब्ध कराए हैं. इन सबूतों की जांच के बाद जावेद हबीब के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है और अब पुलिस मामले की गहन पड़ताल में जुटी है.

यह भी पढ़ें : बागपत में साध्वी प्राची बोलीं- गरबा में मुस्लिम लड़के करते हैं छेड़छाड़, उनके घर की लड़कियों को भी वहां भेजो

For All Latest Updates

TAGGED:

JAWED HABIBCASE REGISTERED AGAINST JAVED HABIBSAMBHAL NEWSजावेद हबीब के खिलाफ केस दर्जCASE REGISTERED AGAINST JAVED HABIB

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.