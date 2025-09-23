संभल में हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, 150 लोगों को ठगने का आरोप
पूरे प्रकरण में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की बात सामने आई है. शिकायतकर्ताओं ने पुलिस को निवेश से जुड़े सभी सबूत भी उपलब्ध कराए हैं.
Published : September 23, 2025 at 9:51 PM IST
संभल : हेयर स्टाइलिस्ट सेलिब्रिटी जावेद हबीब और उनके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. जावेद हबीब पर आरोप है कि उन्होंने संभल के लोगों को अपनी FLC (Follicle Global Company) कंपनी में पैसा लगाने का ऑफर देकर ठग की है. संभल के रायसत्ती थाने में कुछ लोगों ने हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने मामले की जांच की तो यह मामला धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से जुड़ा हुआ मिला.
एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया, लोगों को बड़ा मुनाफा और सुनहरे सपने दिखाकर कंपनी से जोड़ा गया था. जावेद हबीब ने खुद लोगों से कंपनी में पैसे लगाने की अपील की थी. 2023 में जब वह अपने बेटे के साथ संभल आए थे तो एक बड़े कार्यक्रम में उन्होंने मंच से लोगों को भरोसा दिलाया था कि एफएलसी कंपनी निवेशकों का भविष्य बदल देगी.
इसी भरोसे पर करीब 150 से ज्यादा लोगों ने लाखों रुपये निवेश कर दिए. लेकिन समय बीतने के बाद भी जब लोगों को न तो मुनाफा मिला और न ही मूल रकम वापस हुई. निवेशकों की शिकायत पर पुलिस ने जांच की. पता चला कि एफएलसी कंपनी के जरिए ऑनलाइन लेन-देन करवाकर भारी-भरकम रकम बटोरी गई, लेकिन उसका कोई रिटर्न नहीं दिया गया.
एससी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि इस पूरे प्रकरण में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की बात सामने आई है. शिकायतकर्ताओं ने पुलिस को निवेश से जुड़े सभी सबूत भी उपलब्ध कराए हैं. इन सबूतों की जांच के बाद जावेद हबीब के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है और अब पुलिस मामले की गहन पड़ताल में जुटी है.
