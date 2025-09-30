ETV Bharat / state

फर्जी वनअधिकार पट्टा देकर ग्रामीणों से ठगे पैसे, डीएफओ से हुई शिकायत

कोरिया : कोरिया वनमंडल के वन परिक्षेत्र देवगढ़ रेंज से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है.यहां फर्जी वनअधिकार पट्टा देकर ग्रामीणों से ठगी की गई है.जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने डीएफओ से की है. भैंसवार ग्राम पंचायत निवासी सुरेंद्र साहू ने आरोप लगाया है कि उन्हें वनअधिकार पट्टा देने के नाम पर ठगा गया है.

25 हजार देकर बनवाया पट्टा,निकला फर्जी : सुरेंद्र साहू के मुताबिक दो साल पहले कुछ लोग उनके पास आए और अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा कि जमीन का रीजनल पट्टा बना देंगे. लेकिन इसके लिए पैसा देना होगा. इस दौरान एक व्यक्ति ने फॉरेस्ट विभाग की वर्दी पहन रखी थी. उसने बताया कि वो फॉरेस्ट विभाग में ही काम करता है.इसलिए पट्टा बनने में आसानी होगी. सुरेंद्र साहू के मुताबिक उसने भरोसा करते हुए कृष्ण कुमार कुर्रे नाम के व्यक्ति को 25 हजार रुपए सौंप दिए. जिसके बाद उन्हें एक पट्टा दिया गया.

फर्जी वनअधिकार पट्टा देकर ग्रामीणों से ठगे पैसे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)