रायपुर : डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बंगले के बाहर फिनायल पीने वाली महिला की हालत अभी स्थिर है. आपको बता दें कि दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी अनुकंपा संघ अपनी एकसूत्रीय मांग को लेकर विरोध कर रहा है. इसी कड़ी में शुक्रवार को 60 महिलाएं डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बंगले के बाहर प्रदर्शन कर रही थी.इसी दौरान एक महिला अश्विनी वैष्णव ने फिनाइल का सेवन कर लिया. जिसे आनन फानन में मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उसकी हालत स्थिर है.मेकाहारा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि अगले दो-तीन दिनों में अनुकंपा संघ की महिला को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा.

एकसूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन : दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी अनुकंपा संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश्वरी दुबे ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बताया कि हम लोग एक सूत्रीय मांग अनुकंपा नियुक्ति को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे. डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बंगले उनसे मिलने के लिए गुरुवार को 60 महिलाएं पहुंची थी, लेकिन डिप्टी सीएम के बंगले से जानकारी आई कि मंत्री जी प्रवास पर हैं. अनुकंपा संघ की महिलाओं ने किसी को बिना नुकसान पहुंचाए शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बंगले के बाहर बैठे थे.

अनुकंपा संघ ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गुरुवार को पुलिस के द्वारा जबरदस्ती हमारे साथियों को नवा रायपुर तूता धरना स्थल में छोड़ दिया गया.इसके अगले दिन शुक्रवार को 2 बजे हम लोग फिर से डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बंगले के बाहर बैठे थे. महिला पुलिस कर्मी ने अनुकंपा संघ की महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने के साथ ही उन्हें बंगले में पानी पीने और वॉशरूम जाने से भी मना कर दिया. इसके बाद महिला पुलिस कर्मी ने अनुकंपा संघ की महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती की.जिसके बाद अनुकंपा संघ की महिला पदाधिकारी अश्विनी वैष्णव ने फिनाइल का सेवन कर लिया. जिसे गंभीर हालत में मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था- राजेश्वरी दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष, दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी अनुकंपा संघ

ऐसे भी हम लोग मर रहे : अनुकंपा संघ की पदाधिकारी का कहना है कि हम लोग ऐसे भी मर रहे हैं,इससे अच्छा है कि हम पेट्रोल, डीजल और फिनायल पीकर मर जाएं. अस्पताल में भर्ती महिला पदाधिकारी की स्थिति पहले से अच्छी है. फिनाइल पीने वाली महिला पदाधिकारी की बेटी और अनुकंपा संघ की एक महिला पदाधिकारी उनकी देखरेख के लिए मेकाहारा हॉस्पिटल में है. अनुकंपा संघ की बाकी महिलाएं राजधानी में अलग-अलग हिस्सों में रुकी हुई है.अभी कोई अपने घर नहीं गया है.अनुकंपा संघ का कहना है कि हम लोग धरना प्रदर्शन करने के उद्देश्य से राजधानी नहीं आए थे. सिर्फ और सिर्फ डिप्टी सीएम से मुलाकात करने के लिए राजधानी पहुंचे थे. अनुकंपा संघ का कहना है कि हमें योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जाए.





क्या है डॉक्टर का कहना : मेकाहारा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विनय वर्मा ने बताया कि "फिनाइल पीने वाली महिला अश्विनी वैष्णव के पेट की सफाई करने के साथ ही एंटीबायोटिक मेडिसिन दिया जा रहा है.

फिनाइल पीने की वजह से पेट में जलन होने लगती है. ऐसे में से एंटीबायोटिक और दूसरी दवाइयां देनी जरूरी हो जाती है. इसके साथ ही एक्सरे और ईसीजी भी कराई गई है. आने वाले दो-तीन दिनों में उक्त महिला को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा- डॉक्टर विनय वर्मा, सीएमओ

कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी अनुकंपा संघ की महिलाएं और पुरुष लंबे समय तक प्रदर्शन किए थे. उस समय विपक्ष में बीजेपी थी तब बीजेपी ने कहा था कि अगर सरकार बनती है तो आप लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी. लेकिन सरकार बने लगभग 2 साल हो गए हैं. लेकिन अभी तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई है.

