बीजेपी नेता पर गैर इरादतन हत्या के केस दर्ज, स्वामित्व वाले रिसॉर्ट पूल में डूबने से हुई थी बच्चे की मौत - CASE OF CULPABLE HOMICIDE

बीजेपी नेता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है.

बीजेपी नेता पर गैर इरादतन हत्या के केस दर्ज
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 3, 2025 at 7:05 PM IST

दुर्ग : बोरी थाना क्षेत्र के दानिया शिवनाथ नदी के किनारे संचालित द कोस्टा रिसोर्ट के मालिक और बीजेपी नेता के खिलाफ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है.घटना पिछले साल की है जब रिसॉर्ट में शादी समारोह चल रहा था.इस दौरान एक आठ साल का बच्चा रिसॉर्ट के स्वीमिंग पूल में गिर गया.जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई.

बीजेपी नेता के खिलाफ केस दर्ज : घटना के बाद पुलिस इस मामले में अपराध दर्ज कर जांच कर रही थी. जांच के बाद पुलिस ने को इस बात की जानकारी हुई कि रिसोर्ट संचालक और मालिक बीजेपी नेता हेमंत देवांगन हैं. उसने स्विमिंग पूल का निर्माण लापरवाही पूर्वक कराया है. उसने प्रथम तल में बने स्वीमींग पूल का निर्माण करवाया.जिसकी गहराई 8 फीट है.ये निर्माण पूरी तरह से मानकों के खिलाफ है.

कब हुई थी घटना : रायपुर प्रोफेसर कॉलोनी निवासी 8 वर्षीय मृतक लोकेश देवागंन 25 नवंबर 2024 को अपने माता पिता के साथ शादी कार्यक्रम में दानिया गांव आया था. शिवनाथ नदी के किनारे द कोस्टा रिसोर्ट में शादी समारोह आयोजित किया गया था.इस दौरान खेलने के दौरान वो स्वीमिंग पूल में गिर गया. परिजनों ने बच्चे की तलाश की तो वो स्वीमिंग पूल में मिला. जिसे तुरंत निकालकर अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया.जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरु की थी.

बीजेपी नेता पर गैर इरादतन हत्या के केस दर्ज

रिसॉर्ट में शादी समारोह के दौरान स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हुई थी. जिसके बाद पुलिस जांच कर रही थी. जांच के दौरान रिसॉर्ट मालिक की लापरवाही सामने आई थी. इसके बाद मामला दर्ज किया गया है- पद्मश्री तंवर,एएसपी

जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि स्विमिंग पूल की गहराई अधिक थी. जिसके बाद पुलिस ने कोस्टा रिसॉर्ट के मालिक और बीजेपी नेता हेमंत देवांगन के खिलाफ धारा 106 (1) के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है.

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

