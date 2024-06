छात्रा से ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म का मामला, महिलाओं ने निकाली रैली, बोलीं- दोषियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई - protest of women against gangrape in ajmer

ETV Bharat / state

छात्रा से ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म का मामला, महिलाओं ने निकाली रैली, बोलीं- दोषियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई - protest of women against gangrape in ajmer

छात्रा से ब्लैकमेलिंग और गैंगरेप का मामला, महिलाओं ने निकाली रैली ( photo etv bharat ajmer )

छात्रा से ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म का मामला (video etv bharat ajmer) अजमेर. अजमेर में एक प्रतिष्ठित स्कूल की 11 वीं की छात्रा को ब्लैकमेल कर उसके साथ हुए दुष्कर्म के मामले में विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी इकाई की महिला कार्यकर्ताओं ने घटना के विरोध में रैली निकाली. उन्होंने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देकर उन असमाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाने की मांग की और कहा कि ये असामाजिक तत्व लड़कियों के साथ दुष्कर्म उन्हें ब्लैकमेल करते हैं. विश्व हिंदू परिषद की महिला इकाई दुर्गा वाहिनी के बैनर तले महिलाएं शुक्रवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के बाहर एकत्रित हुई और घटना के विरोध में नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में जिला मुख्यालय पहुंची. यहां पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर रखे थे. जिला मुख्यालय के बाहर पुलिस ने बेरिकेड्स लगा दिए थे. महिला कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. पढ़ें: स्कूली छात्रा से गैंगरेप का मामला, छात्रों का फूटा गुस्सा, विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा विरोध प्रदर्शन में शामिल भाजपा युवा मोर्चा की जिला अध्यक्ष भारतीय श्रीवास्तव ने कहा कि सन 1992 में अजमेर में अश्लील छायाचित्र ब्लैकमेल कांड हुआ था. आज उसकी ही पुनरावृति हो रही है. श्रीवास्तव ने कहा कि जाति विशेष के सामाजिक तत्व लड़कियों के साथ पहले अश्लील वीडियो बनाते हैं और बाद में उनके साथ दुष्कर्म कर पैसे ऐंठते हैं. उन्होंने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मांग की कि ऐसे सामाजिक तत्वों के खिलाफ मुहिम चलाई जाए और उनके चुंगल में फंसी लड़कियों को मुक्त करवाया जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि असामाजिक तत्वों को जेल भेजा जाए और उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाए. उन्होंने आरोपियों को फांसी की सजा तक पहुंचाने की मांग की. 7 दिन में हो कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे उग्र आंदोलन: दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति संगठन की पदाधिकारी अलका गौड़ ने कहा कि अजमेर पर लगे बदनुमा दाग अश्लील छायाचित्र ब्लैकमेल कांड की पुनरावृत्ति एक छात्रा के साथ हुई है. दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति संगठन चुप नहीं बैठेगा. उन्होंने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया और कहा कि घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए और उनके घरों पर बुलडोजर चलने चाहिए. उन्होंने कहा कि कलेक्टर और एसपी ने 7 दिन में कार्रवाई अंजाम देने के लिए आश्वासन दिया है, यदि सात दिन के अंतराल में कार्रवाई नहीं हुई तो दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की ओर से पूरे राजस्थान में उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

