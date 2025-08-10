सिरमौर: हिमाचल प्रदेश की मॉडर्न सेंट्रल जेल नाहन के जेल अधीक्षक को हाल ही में जान से मारने की साजिश रचने के मामले का खुलासा होने के बाद, अब जेल में बंद कुछ कैदियों के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है. इस मामले की शिकायत पर जहां शनिवार देर शाम पुलिस ने एक कैदी का मेडिकल कॉलेज नाहन में मेडिकल करवाया, तो वहीं रविवार को 3 अन्य कैदियों के परिजनों ने भी जेल कर्मचारियों पर मारपीट के कथित आरोप लगाए है.

शिकायत मिलने के बाद इन तीनों कैदियों को भी रविवार देर शाम मेडिकल के लिए अस्पताल लाया गया. अब तक 4 कैदियों के साथ मारपीट की शिकायत पुलिस को मिली है. शहर की गुन्नूघाट पुलिस चौकी के प्रभारी सुरेश मेहता के नेतृत्व में रविवार देर रात तक पुलिस टीम तीनों कैदियों की मेडिकल करवाने की प्रक्रिया में जुटी थी. मौके पर कैदियों के परिजन भी मौजूद थे, जिन्होंने जेल प्रशासन पर उनके बच्चों के साथ मारपीट करने सहित कई गंभीर आरोप जड़े. परिजनों की शिकायत पर फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

जेल अधीक्षक भानु प्रकाश शर्मा ने कहा, "जब से गैंगस्टर अजय जेल में आया है, तभी से माहौल सही नहीं चल रहा था. पिछले कुछ दिनों में स्थिति अधिक खराब हुई. पहले उन्हें जान से मारने की साजिश रची गई. इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तो दैनिक प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं को आकार देकर नुकीले हथियार बनाए गए थे, जो कैदियों के पास से बरामद भी हुए है. इससे लग रहा था कि कैदी कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे थे".

जेल अधीक्षक ने बताया कि कैदियों ने दुर्व्यवहार भी किया है. स्थिति से निपटने और जेल के माहौल को सही रखने के इरादे से ही जेल मैनुअल के मुताबिक कार्रवाई की गई. पूरे मामले की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों के साथ-साथ अदालत और पुलिस विभाग को भी दी गई है. भविष्य में कोई बड़ी घटना जेल में न हो, उसके मुताबिक ही कार्रवाई अमल में लाई गई है.

एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया, " जेल अधीक्षक की तरफ से भी मामले की जानकारी मिली है. कुछ परिजनों ने भी कैदियों के साथ मारपीट के आरोप लगाए है. शिकायत मिलने पर 4 कैदियों का मेडिकल करवाया गया है. मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. पुलिस मामले की जांच कर रही है".

गौरतलब है कि हाल ही में जेल अधीक्षक भानु प्रकाश को जान से मारने की साजिश भी रची गई थी. आरोप है कि गैंगस्टर अजय ने जेल में कैदियों के लिए उपलब्ध एसटीडी सुविधा के माध्यम से जेल से बाहर अपने एक साथी को फोन कर कहा था कि जेलर को खत्म करना है. उसकी इस साजिश का खुलासा जेल में बंद एक अन्य कैदी ने ही किया था.

रिकॉर्डिंग की जांच करने पर अधीक्षक को जान से मारने की साजिश की बात सामने आई. इसके बाद पुलिस ने पंचकूला से अजय के साथी को गिरफ्तार किया. गैंगस्टर अजय पर कई संगीन मुकदमे दर्ज है और वह एक शातिर किस्म का अपराधी माना जाता है.

ये भी पढ़ें: बेटी की हत्या मामले में दोषी मां को अदालत ने सुनाई सजा, बेरहमी से उतार दिया था मौत के घाट