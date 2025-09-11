ETV Bharat / state

घर में घुसकर मारपीट करने का मामला, फरार 8 आरोपी गिरफ्तार, कई लोग हुए थे घायल

गौरेला पेंड्रा मरवाही : जमीनी विवाद को लेकर घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 8 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.







क्या है मामला ? : गौरेला थाना क्षेत्र के पुराना गौरेला क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच आपसी जमीनी विवाद हुआ था.जिसमें दो पक्षों के बीच मारपीट और बलवा हुआ.जिसमें लाठी डंडों समेत प्राणघातक हथियारों से हमला करके कई लोगों को घायल किया गया था. पीड़ित पक्ष ने इस घटना के बाद गौरेला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

फरार आरोपियों को ढूंढकर दबोचा : गौरेला थाना में धारा 191(3), 115(2), 296, 351(3), 333 बीएनएसएस के तहत अपराध दर्ज किया गया.इसके बाद पुलिस लगातार फरार आरोपियों की धर-पकड़ का प्रयास कर रही थी. लेकिन आरोपियों का पता नहीं चल रहा था. जिसके बाद योजनाबद्व तरीके से पुलिस टीम ने आरोपियों के संदिग्ध ठिकानों में दबिश दी और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया.