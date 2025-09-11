ETV Bharat / state

घर में घुसकर मारपीट करने का मामला, फरार 8 आरोपी गिरफ्तार, कई लोग हुए थे घायल

घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में गौरेला पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

घर में घुसकर मारपीट करने का मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 11, 2025 at 11:41 AM IST

गौरेला पेंड्रा मरवाही : जमीनी विवाद को लेकर घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 8 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.




क्या है मामला ? : गौरेला थाना क्षेत्र के पुराना गौरेला क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच आपसी जमीनी विवाद हुआ था.जिसमें दो पक्षों के बीच मारपीट और बलवा हुआ.जिसमें लाठी डंडों समेत प्राणघातक हथियारों से हमला करके कई लोगों को घायल किया गया था. पीड़ित पक्ष ने इस घटना के बाद गौरेला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

फरार आरोपियों को ढूंढकर दबोचा : गौरेला थाना में धारा 191(3), 115(2), 296, 351(3), 333 बीएनएसएस के तहत अपराध दर्ज किया गया.इसके बाद पुलिस लगातार फरार आरोपियों की धर-पकड़ का प्रयास कर रही थी. लेकिन आरोपियों का पता नहीं चल रहा था. जिसके बाद योजनाबद्व तरीके से पुलिस टीम ने आरोपियों के संदिग्ध ठिकानों में दबिश दी और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

मामले में दोनों पक्षों की ओर से काउंटर एफआईआर दर्ज किया गया है. आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.जो भी अन्य लोग घटना में शामिल होंगे,जांच के बाद उन पर भी कार्रवाई की जाएगी - ओम चंदेल, एएसपी

गिरफ्तार आरोपियों के नाम
1. पंकज अग्रवाल
2. आसिफ अंसारी
3. रवि साहू
4. मनोज अग्रवाल
5 मुकेश अग्रवाल
6 अनुभव अग्रवाल
7. प्रमोद अग्रवाल
8. सलमा खान

फिलहाल गौरेला पुलिस मामले में आरोपियों की विधिवत गिरफ्तार कर मामले में आगे की कार्यवाही में जुट गई है. आपको बता दें कि घटना के दिन मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था.जिसके बाद पुलिस की भी किरकिरी हुई थी.अब पुलिस ने इस मामले में फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

