अलवर: दलित नाबालिग से मारपीट और गाली गलौच, खेत में कपड़े उतरवाने का प्रयास - DALIT MINOR ASSAULT

अलवर के पीपल खेड़ा गांव में दलित नाबालिग से मारपीट और गाली गलौच का मामला दर्ज. पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज किया.

SC ST ACT CASE
पुलिस थाना खेरली.
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 30, 2025 at 1:41 PM IST

2 Min Read

अलवर: जिले के खेरली थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार शाम एक दलित नाबालिग के साथ मारपीट और उत्पीड़न की घटना हुई. परिजनों ने इस संबंध में खेरली थाने में मामला दर्ज कराया है. दर्ज एफआईआर में परिजनों ने बताया है कि गांव के ही दो युवक शराब के नशे में मोटरसाइकिल से आए और रास्ते में नाबालिग को रोककर उसके साथ मारपीट की. आरोप है कि युवकों ने नाबालिग को जबरन जमीन पर थूक चाटने के लिए दबाव बनाया और जातिसूचक गालियां दी. यही नहीं, आरोपियों ने उसे पैर पकड़ने को भी कहा और चाकू का भय दिखाकर पास ही बाजरे के खेत में ले गए.

पुलिस ने दर्ज किया केस: प्रकरण की जांच कर रहे कठूमर सीओ कैलाश जिंदल ने बताया कि पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है और अनुसंधान जारी है. जांच अधिकारी का कहना है कि रिपोर्ट में लगाए गए सभी आरोपों की बारीकी से जांच की जाएगी और पीड़ित पक्ष की सुरक्षा को लेकर भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

खेत में कपड़े उतारने का दबाव: सीओ कैलाश जिंदल ने बताया कि परिजनों ने शिकायत में कहा है कि खेत में आरोपियों ने नाबालिग को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया, हालांकि, उसी समय कुछ ग्रामीण वहां से गुजरते दिखे, जिससे डरकर दोनों युवक मौके से भाग निकले. नाबालिग घर की ओर रोता हुआ लौटा और रास्ते में ही उसकी मां से मिला. उसने पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिजन उसे लेकर सीधे खेड़ली थाने पहुंचे और मामला दर्ज करवाया.

परिजन और पुलिस दोनों पक्षों के बयान: नाबालिग की मां ने बताया कि बेटे के दोस्तों से जानकारी मिलने पर वह खेत की ओर गईं, तभी रास्ते में उन्हें नाबालिग रोता हुआ मिला और उसने पूरी घटना बताई. वहीं, पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज होते ही जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

