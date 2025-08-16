ETV Bharat / state

अजब ममता की गजब कहानी, मां और पुत्र के मिलन में कानून बना बाधा - ABANDONED NEWBORN CASE

मकराना के बोरावड़ में लावारिस नवजात मामले में नया मोड़ आया. पीड़िता ने आरोपियों पर बंधक बनाने व नवजात छीनकर फेंकने का आरोप लगाया.

राजकीय सम्प्रेषण एवं किशोर गृह, नागौर (ETV Bharat Nagore)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 16, 2025 at 8:45 PM IST

नागौर: मकराना थाना इलाके के बोरावड़ कस्बे में गणेश डूंगरी के पास करीब 20 दिन पहले मिले लावारिस नवजात शिशु के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. नवजात की जन्मदायिनी मां खुद पुलिस के पास पहुंची और रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई. पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे बंधक बनाकर पीटा गया और उसके नवजात को छीनकर सूनसान जगह पर फेंक दिया गया. महिला ने आरोपियों की गिरफ्तारी और अपने पुत्र को वापस दिलाने की गुहार पुलिस से लगाई है.

मां और पुत्र का मिलन रुका कानून बना बाधा: पीड़िता का कहना है कि उसने नौ माह कोख में बच्चे को पाला और जन्म दिया है, लेकिन अब अपने ही पुत्र से मिलने के लिए वह तरस रही है. जांच अधिकारी मंगाराम चौधरी ने बताया कि पुलिस ने मां और पुत्र का डीएनए टेस्ट कराया है, जब तक रिपोर्ट नहीं आती और आरोपी गिरफ्तार नहीं होते, तब तक नवजात को मां के सुपुर्द नहीं किया जा सकता. इस कारण मां की ममता के आगे पुलिस भी बेबस नजर आ रही है.

बाल कल्याण समिति को सौंपा गया बच्चा: जांच अधिकारी मंगाराम चौधरी ने बताया कि घटना के दिन नवजात को गंभीर हालत में राजकीय चिकित्सालय बोरावड़ में भर्ती कराया गया था, बाद में उसे अजमेर जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया. स्वस्थ होने के बाद दो दिन पहले नवजात को पुलिस की मौजूदगी में नागौर स्थित बाल शिशु कल्याण समिति (CWC) को सौंप दिया गया.

पीड़िता का बयान: पीड़िता ने कहा कि वह कुमाता नहीं है. पीड़िता ने आरोप लगाया व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर उससे संबंध बनाए और गर्भवती होने पर शादी का आश्वासन दिया. प्रसव के बाद आरोपी ने नवजात को छीनकर तीन दिन तक बंधक बनाए रखा और फिर उसे मारने के इरादे से सूनसान जगह पर फेंक दिया. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसे भी जान से मारने की धमकी दी थी.

आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर: पीड़िता ने कहा कि घटना को करीब 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. पीड़िता ने कहा कि जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता, सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी. बाल कल्याण समिति नागौर के अध्यक्ष मनोज सोनी ने कहा कि किसी भी लावारिस हालत में मिले बच्चे को मां को लौटाने से पहले डीएनए टेस्ट और कानूनी औपचारिकताएं जरूरी हैं. समिति का मकसद बच्चे का सर्वोत्तम हित और सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

पुनर्वास की मांग: पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित ने कहा कि पीड़िता चार बच्चों और वृद्ध सास के साथ खुले जंगल में तंबू लगाकर रह रही है. न उसके पास घर है, न रोजगार. ऐसे में सरकार को पीड़िता को सुरक्षा, पुनर्वास और बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए. साथ ही आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर सख्त सजा दिलाई जानी चाहिए.

