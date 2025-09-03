ETV Bharat / state

दो साल पुराने मामले में वाराणसी के कैंट थाने में केस दर्ज. इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है.

'रामचरित मानस' पर विवादित बयान.
'रामचरित मानस' पर विवादित बयान. (Photo Credit: ETV Bharat)
वाराणसी: गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 'रामचरित मानस' पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर केस दर्ज कर लिया गया है. स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद वाराणसी में आम जनमानस में उबाल है. करीब दो साल पुराने मामले में कोर्ट के आदेश पर मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. इससे पहले भी मौर्य विवादित बयान देते रहे हैं.

शिकायतकर्ता और पेशे से अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने पिछले दिनों अदालत में दायर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था, कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था, कि तुलसीदास ने अपनी प्रसन्नता के लिए रामचरितमानस लिखा है.

हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत: यह मामला करीब 2 साल पुराना है. उस समय मौर्य ने यह भी कहा था, कि 'रामचरित मानस'संविधान में स्थान नहीं मिलना चाहिए और न ही इसे घर-घर में रखा जाना चाहिए. इस बयान को लेकर प्रार्थी ने कहा कि इससे न केवल हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं हैं, बल्कि समाज में जातीय और धार्मिक आधार पर वैमनस्यता फैलने की स्थिति भी बन गई है.

कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज: शिकायतकर्ता अशोक कुमार सिंह ने बताया कि यह विवादित बयान सोशल मीडिया और समाचार चैनलों के माध्यम से तेजी से प्रसारित हुआ, जिससे देश-विदेश में हिंदू समाज में गहरी नाराजगी फैल गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने कैंट थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया.

इसके बाद पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ धारा 295, 298, 504, 505 (2) और 153 (ए) के तहत केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है. इंस्पेक्टर कैंट शिवाकांत मिश्रा का कहना है, कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की विवेचना की जा रही है.

विवादित बयान देते रहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य: राजनीति और सुर्खियों में बने रहने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर हिंदू धर्म, सनातन और ब्राह्मणों के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं. उन्होंने कांवड़ियों पर भी विवादित बयान दिया था. हाल ही में रायबरेली में इन्हीं बयानों को लेकर उन पर हमला भी किया गया था.

