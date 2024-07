ETV Bharat / state

धर्म के 'ठेकेदार' बनकर लोगों ने की महिलाओं से मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, अब जाएंगे जेल! - Beaten up on charges of conversion

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : Jul 15, 2024, 5:14 PM IST | Updated : Jul 15, 2024, 5:24 PM IST

परिवार से मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज ( PHOTO- ETV BHARAT GRAPHICS )

परिवार से मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज (VIDEO- ETV BHARAT) देहरादूनः थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अंर्तगत नवादा के वीर विशाल थापा मार्ग पर कुछ लोगों ने धर्मांतरण करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और परिवार के साथ मारपीट की. स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई. सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामा शांत कराया. पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट के आरोप में 11 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है. वहीं घटना के बाद हंगामे और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है. एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि रविवार को वे अपने घर में शांति से प्रार्थना सभा कर रहे थे. सभा के बीच में ही सुधीर, बीजेंद्र, संजीव, धीरेंद्र डोभाल, अरमान डोभाल, आर्यमान डोभाल समेत कई लोगों ने घर में घुसकर धर्मांतरण का आरोप लगाकर तोड़फोड़ की और महिलाओं के साथ मारपीट की गई. उसके बाद सब लोगों ने बड़ी मुश्किल से दूसरे कमरों में खुद को बंद कर अपनी जान बचाई. इसी दौरान पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह हंगामे को शांत कराया. पुलिस इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है. वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर जब पुलिस मौके पर पहुंची थी तो मौके पर किसी भी तरह का धर्मांतरण संबंधित मामला नहीं पाया गया. मौके पर पुलिस ने जांच में पाया कि महिला किसी धर्म पर विश्वास करती है और आपस में चर्चा कर रहे थे. पीड़िता की तहरीर के आधार पर हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. ये भी पढ़ेंः धर्मनगरी में लालच देकर कराया जा रहा था धर्मांतरण! हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन

Last Updated : Jul 15, 2024, 5:24 PM IST