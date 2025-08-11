ETV Bharat / state

सीईटी परीक्षा की भ्रामक खबर फैलाने के मामले में यूट्यूबर पर केस दर्ज, पुलिस ने भेजा कानूनी नोटिस

सीईटी परीक्षा की भ्रामक खबर प्रसारित करने के मामले में एक यूट्यूबर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है.

हरियाणा में यूट्यूबर पर केस दर्ज
हरियाणा में यूट्यूबर पर केस दर्ज (File Photo)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 11, 2025

पंचकूला: पंचकूला पुलिस ने एक यूट्यूबर को कानूनी नोटिस भेजा है. यूट्यूबर पर आरोप है कि उसने सीईटी परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक व गलत जानकारी प्रसारित की थी. पुलिस कमिश्नर शिवास कबिराज के निर्देश पर सेक्टर-5 थाना पुलिस द्वारा यूट्यूबर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

एचएसएससी अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई:

थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रूपेश चौधरी ने बताया कि बीती 1 अगस्त को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारी केदार सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया कि यूट्यूबर प्रिंस लांबा निवासी महेंद्रगढ़ ने सीईटी परीक्षा को लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर दो वीडियो अपलोड किए थे. दोनों वीडियो उसने 26 व 27 जुलाई को अपलोड किए थे. इनमें "सीईटी हुआ कैंसिल, फिर से होगा पेपर?” एचएसएससी का लाखों युवाओं से बड़ा धोखा! एचएसएससी में मची खलबली” जैसे शीर्षक देकर भ्रामक खबर प्रसारित की गई थी. आरोप लगाए गए कि इन वीडियो के माध्यम से प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों में भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया था.

आरोपी को कानूनी नोटिस जारी किया:

डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 335 व 353(1)(बी) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी को कानूनी नोटिस जारी कर आगे की कार्यवाही की जा रही है. साथ ही चेताया कि परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना प्रसारित करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

अफवाहों पर ध्यान न दें लोग:

गौरतलब है कि सीईटी परीक्षा से पहले डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चेतावनी दी थी कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा को लेकर फेक न्यूज प्रसारित न करें. ऐसा करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने के बारे कहा गया था. पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक माध्यमों से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है.

