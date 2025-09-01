ETV Bharat / state

कोचिंग जा रही 10वीं की छात्रा की दिन दहाड़े अपहरण की कोशिश, पिता की सतर्कता आई काम - HALDWANI KIDNAPPING CASE

कोचिंग जा रही छात्रा के अपहरण करने की कोशिश के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

Haldwani KIDNAPPING CASE
कॉन्सेप्ट इमेज (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 1, 2025 at 12:50 PM IST

3 Min Read

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में घर से कोचिंग के लिए निकली 10वीं की एक छात्रा के अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया है. आरोप है कि स्कूटी सवार शोहदे ने अपने साथी की मदद से छात्रा का अपहरण करने की कोशिश की. छात्रा के पिता ने घटना को देख लिया, जिसके बाद पिता ने युवकों का पीछा किया तो वो छात्रा को बीच रास्ते में छोड़कर फरार हो गया. छात्रा के परिजनों ने युवक के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी है. तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों पर अपहरण समेत कई गंभीर धाराओं में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. वहीं युवक दूसरे समुदाय विशेष का है.

छात्रा के अपहरण की कोशिश: हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले छात्रा के पिता ने पुलिस को बताया कि उसकी 15 वर्षीय बेटी शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में 10वीं की छात्रा है. वह रोजाना दोपहर आवास विकास में ट्यूशन पढ़ने जाती है. बीती 30 अगस्त को भी वह घर से ट्यूशन के लिए निकली थी कि तभी रास्ते में स्कूटी सवार युवक ने उसे रोक लिया, छात्रा बात समझ पाती इससे पहले युवक ने अपने एक साथी की मदद से छात्रा को खींच कर स्कूटी में बैठा लिया और उसका अपहरण करने की कोशिश की. घटना की भनक तुरंत ही परिजनों को लग गई.

परिजनों को लगी घटना की भनक: जिसके बाद परिजन घटना स्थल पर पहुंचे और आरोपी का पीछा शुरू कर दिया. छात्रा के पिता को पीछे देख आरोपी छात्रा को रास्ते में छोड़कर भाग खड़े हुए. कोतवाल राजेश कुमार यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपहरण, जान से मारने की धमकी देना और छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं छात्रा ने अपने पिता से भी युवक की शिकायत की थी. युवक ने कुछ दिन पहले छात्रा को जबरदस्ती एक ताबीज दिया और कहा कि इसको पहन ले वरना तुझे व तेरे घर वालों को जान से मार दूंगा. किसी को बताया तो तुझे व तेरे परिवार वालों को जान से मार दूंगा.

पुलिस ने लिया सख्त एक्शन: छात्रा जब घर में डरी-सहमी सी रहने लगी तो पिता ने उससे कारण पूछा और उसने युवक की हरकतों के बारे में बताया. छात्रा के पिता युवक को समझाने उसके घर पहुंचे, जहां घरवालों के सामने युवक को समझाया, लेकिन कुछ दिनों तक युवक ने कुछ नहीं किया, उसके बाद फिर परेशान करने लगा. जिसके बाद छात्रा ने फिर युवक की करतूत को अपने पिता को बताया. पिता कोई कदम उठाते इससे पहले ही युवक ने बीते दिन छात्रा को अगवा करने की कोशिश की. हालांकि घरवालों की तत्परता से वह अपनी नीयत में कामयाब नहीं हो सका. घटना के बाद छात्रा काफी डरी हुई है. पुलिस ने पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी है.

पढ़ें:

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में घर से कोचिंग के लिए निकली 10वीं की एक छात्रा के अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया है. आरोप है कि स्कूटी सवार शोहदे ने अपने साथी की मदद से छात्रा का अपहरण करने की कोशिश की. छात्रा के पिता ने घटना को देख लिया, जिसके बाद पिता ने युवकों का पीछा किया तो वो छात्रा को बीच रास्ते में छोड़कर फरार हो गया. छात्रा के परिजनों ने युवक के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी है. तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों पर अपहरण समेत कई गंभीर धाराओं में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. वहीं युवक दूसरे समुदाय विशेष का है.

छात्रा के अपहरण की कोशिश: हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले छात्रा के पिता ने पुलिस को बताया कि उसकी 15 वर्षीय बेटी शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में 10वीं की छात्रा है. वह रोजाना दोपहर आवास विकास में ट्यूशन पढ़ने जाती है. बीती 30 अगस्त को भी वह घर से ट्यूशन के लिए निकली थी कि तभी रास्ते में स्कूटी सवार युवक ने उसे रोक लिया, छात्रा बात समझ पाती इससे पहले युवक ने अपने एक साथी की मदद से छात्रा को खींच कर स्कूटी में बैठा लिया और उसका अपहरण करने की कोशिश की. घटना की भनक तुरंत ही परिजनों को लग गई.

परिजनों को लगी घटना की भनक: जिसके बाद परिजन घटना स्थल पर पहुंचे और आरोपी का पीछा शुरू कर दिया. छात्रा के पिता को पीछे देख आरोपी छात्रा को रास्ते में छोड़कर भाग खड़े हुए. कोतवाल राजेश कुमार यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपहरण, जान से मारने की धमकी देना और छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं छात्रा ने अपने पिता से भी युवक की शिकायत की थी. युवक ने कुछ दिन पहले छात्रा को जबरदस्ती एक ताबीज दिया और कहा कि इसको पहन ले वरना तुझे व तेरे घर वालों को जान से मार दूंगा. किसी को बताया तो तुझे व तेरे परिवार वालों को जान से मार दूंगा.

पुलिस ने लिया सख्त एक्शन: छात्रा जब घर में डरी-सहमी सी रहने लगी तो पिता ने उससे कारण पूछा और उसने युवक की हरकतों के बारे में बताया. छात्रा के पिता युवक को समझाने उसके घर पहुंचे, जहां घरवालों के सामने युवक को समझाया, लेकिन कुछ दिनों तक युवक ने कुछ नहीं किया, उसके बाद फिर परेशान करने लगा. जिसके बाद छात्रा ने फिर युवक की करतूत को अपने पिता को बताया. पिता कोई कदम उठाते इससे पहले ही युवक ने बीते दिन छात्रा को अगवा करने की कोशिश की. हालांकि घरवालों की तत्परता से वह अपनी नीयत में कामयाब नहीं हो सका. घटना के बाद छात्रा काफी डरी हुई है. पुलिस ने पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी है.

पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

छात्रा अपहरण कोशिशATTEMPT TO KIDNAP STUDENTNAINITAL LATEST NEWSCASE REGISTERED AGAINST YOUTHHALDWANI KIDNAPPING CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.