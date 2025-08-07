लखनऊ: समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला पर सरकारी स्कूल में बिना स्वीकृति PDA की पाठशाला चलाने पर केस दर्ज किया गया है. यह एफआईआर अनाधिकृत स्कूल चलाने के आरोप में सैरपुर थाने में दर्ज हुई है. पुलिस ने इसे सरकारी परिसर का अवैध उपयोग बताया है. वहीं, केस दर्ज होने का बाद सपा नेत्री पूजा शुक्ला का कहना है, कि सरकार भले ही जितने मुकदमे लिख दे, मगर पीडीए की पाठशाला इसी तरह जारी रहेगी.

पुलिस को मिली तहरीर के अनुसार, उमरभारी में स्थित प्राथमिक विद्यालय को कम नामांकन के कारण 1 जुलाई 2025 से पास के बड़ौली गांव के एक अन्य विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके बाद यह स्कूल बंद था. विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिकायतकर्ता ने बताया कि स्कूल की एक चाबी उनके पास और दूसरी चाबी रसोइया मालती के पास रहती थी, जो स्कूल परिसर से सटे पंचायत भवन में रहती है.

लखनऊ में सपा नेता पूजा शुक्ला पर केस दर्ज. (Video Credit: ETV Bharat)

जबरन गेट तोड़कर चलाई पाठशाला: शिकायतकर्ता ने बताया कि कुछ अनाधिकृत लोगों ने जबरन स्कूल का गेट खुलवाकर वहां एक अवैध विद्यालय चलाना शुरू कर दिया. जब प्रधानाध्यापक को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने रसोइया को किसी को भी चाबी देने के लिए मना किया. इसके बावजूद 31 जुलाई 2025 को फिर से दबाव बनाकर ताला तोड़ दिया गया और स्कूल में एक अवैध 'पाठशाला' शुरू की गई.

वीडियो से हुआ खुलासा: तथाकथित शिक्षिका पूजा शुक्ला द्वारा शिक्षण कार्य करते हुए कई वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए, जिससे इस अवैध गतिविधि का खुलासा हुआ. शिकायत में यह भी बताया गया है, कि इस तरह के विद्यालय के संचालन के लिए जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई थी.

सरकार बना रही दबाव: सपा नेत्री पूजा शुक्ला ने बताया कि योगी सरकार अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाना चाह रही है. जो भी बोलता है, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है. सरकार खुद तो स्कूल बंद करना चाह रही है और स्कूलों को मर्ज कर रही है. जब सपा नेता पीडीए की पाठशाला लगाकर बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सरकार डर के कारण कभी पुलिस बल से तो कभी मुकदमे से दबाने का प्रयास कर रही है. मगर, सरकार जितने भी मुकदमे लिख दे पीडीए की पाठशाला इसी तरह चलती रहेगी.

सैरपुर थाना प्रभारी आकाश कोरी ने बताया कि प्रधानाध्यापक की शिकायत के आधार पर पूजा शुक्ला और कुछ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी परिसर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर अवैध विद्यालय संचालित करने के आरोप में FIR दर्ज कर ली है. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

