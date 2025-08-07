Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

सरकारी स्कूल में चलाई PDA की पाठशाला; लखनऊ में सपा नेता पूजा शुक्ला पर केस दर्ज - PDA PATHSHALA CONTROVERSY

सैरपुर थाना प्रभारी आकाश कोरी ने बताया कि शिकायत के आधार पर पूजा शुक्ला और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज है.

सरकारी स्कूल में चलाई PDA की पाठशाला.
सरकारी स्कूल में चलाई PDA की पाठशाला. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 8:01 AM IST

3 Min Read

लखनऊ: समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला पर सरकारी स्कूल में बिना स्वीकृति PDA की पाठशाला चलाने पर केस दर्ज किया गया है. यह एफआईआर अनाधिकृत स्कूल चलाने के आरोप में सैरपुर थाने में दर्ज हुई है. पुलिस ने इसे सरकारी परिसर का अवैध उपयोग बताया है. वहीं, केस दर्ज होने का बाद सपा नेत्री पूजा शुक्ला का कहना है, कि सरकार भले ही जितने मुकदमे लिख दे, मगर पीडीए की पाठशाला इसी तरह जारी रहेगी.

पुलिस को मिली तहरीर के अनुसार, उमरभारी में स्थित प्राथमिक विद्यालय को कम नामांकन के कारण 1 जुलाई 2025 से पास के बड़ौली गांव के एक अन्य विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके बाद यह स्कूल बंद था. विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिकायतकर्ता ने बताया कि स्कूल की एक चाबी उनके पास और दूसरी चाबी रसोइया मालती के पास रहती थी, जो स्कूल परिसर से सटे पंचायत भवन में रहती है.

लखनऊ में सपा नेता पूजा शुक्ला पर केस दर्ज. (Video Credit: ETV Bharat)

जबरन गेट तोड़कर चलाई पाठशाला: शिकायतकर्ता ने बताया कि कुछ अनाधिकृत लोगों ने जबरन स्कूल का गेट खुलवाकर वहां एक अवैध विद्यालय चलाना शुरू कर दिया. जब प्रधानाध्यापक को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने रसोइया को किसी को भी चाबी देने के लिए मना किया. इसके बावजूद 31 जुलाई 2025 को फिर से दबाव बनाकर ताला तोड़ दिया गया और स्कूल में एक अवैध 'पाठशाला' शुरू की गई.

वीडियो से हुआ खुलासा: तथाकथित शिक्षिका पूजा शुक्ला द्वारा शिक्षण कार्य करते हुए कई वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए, जिससे इस अवैध गतिविधि का खुलासा हुआ. शिकायत में यह भी बताया गया है, कि इस तरह के विद्यालय के संचालन के लिए जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई थी.

सरकार बना रही दबाव: सपा नेत्री पूजा शुक्ला ने बताया कि योगी सरकार अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाना चाह रही है. जो भी बोलता है, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है. सरकार खुद तो स्कूल बंद करना चाह रही है और स्कूलों को मर्ज कर रही है. जब सपा नेता पीडीए की पाठशाला लगाकर बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सरकार डर के कारण कभी पुलिस बल से तो कभी मुकदमे से दबाने का प्रयास कर रही है. मगर, सरकार जितने भी मुकदमे लिख दे पीडीए की पाठशाला इसी तरह चलती रहेगी.

सैरपुर थाना प्रभारी आकाश कोरी ने बताया कि प्रधानाध्यापक की शिकायत के आधार पर पूजा शुक्ला और कुछ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी परिसर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर अवैध विद्यालय संचालित करने के आरोप में FIR दर्ज कर ली है. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर लगाया 2 लाख रुपये का हर्जाना; बिना ठोस आधार के दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील दाखिल न करने का निर्देश

लखनऊ: समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला पर सरकारी स्कूल में बिना स्वीकृति PDA की पाठशाला चलाने पर केस दर्ज किया गया है. यह एफआईआर अनाधिकृत स्कूल चलाने के आरोप में सैरपुर थाने में दर्ज हुई है. पुलिस ने इसे सरकारी परिसर का अवैध उपयोग बताया है. वहीं, केस दर्ज होने का बाद सपा नेत्री पूजा शुक्ला का कहना है, कि सरकार भले ही जितने मुकदमे लिख दे, मगर पीडीए की पाठशाला इसी तरह जारी रहेगी.

पुलिस को मिली तहरीर के अनुसार, उमरभारी में स्थित प्राथमिक विद्यालय को कम नामांकन के कारण 1 जुलाई 2025 से पास के बड़ौली गांव के एक अन्य विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके बाद यह स्कूल बंद था. विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिकायतकर्ता ने बताया कि स्कूल की एक चाबी उनके पास और दूसरी चाबी रसोइया मालती के पास रहती थी, जो स्कूल परिसर से सटे पंचायत भवन में रहती है.

लखनऊ में सपा नेता पूजा शुक्ला पर केस दर्ज. (Video Credit: ETV Bharat)

जबरन गेट तोड़कर चलाई पाठशाला: शिकायतकर्ता ने बताया कि कुछ अनाधिकृत लोगों ने जबरन स्कूल का गेट खुलवाकर वहां एक अवैध विद्यालय चलाना शुरू कर दिया. जब प्रधानाध्यापक को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने रसोइया को किसी को भी चाबी देने के लिए मना किया. इसके बावजूद 31 जुलाई 2025 को फिर से दबाव बनाकर ताला तोड़ दिया गया और स्कूल में एक अवैध 'पाठशाला' शुरू की गई.

वीडियो से हुआ खुलासा: तथाकथित शिक्षिका पूजा शुक्ला द्वारा शिक्षण कार्य करते हुए कई वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए, जिससे इस अवैध गतिविधि का खुलासा हुआ. शिकायत में यह भी बताया गया है, कि इस तरह के विद्यालय के संचालन के लिए जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई थी.

सरकार बना रही दबाव: सपा नेत्री पूजा शुक्ला ने बताया कि योगी सरकार अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाना चाह रही है. जो भी बोलता है, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है. सरकार खुद तो स्कूल बंद करना चाह रही है और स्कूलों को मर्ज कर रही है. जब सपा नेता पीडीए की पाठशाला लगाकर बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सरकार डर के कारण कभी पुलिस बल से तो कभी मुकदमे से दबाने का प्रयास कर रही है. मगर, सरकार जितने भी मुकदमे लिख दे पीडीए की पाठशाला इसी तरह चलती रहेगी.

सैरपुर थाना प्रभारी आकाश कोरी ने बताया कि प्रधानाध्यापक की शिकायत के आधार पर पूजा शुक्ला और कुछ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी परिसर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर अवैध विद्यालय संचालित करने के आरोप में FIR दर्ज कर ली है. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर लगाया 2 लाख रुपये का हर्जाना; बिना ठोस आधार के दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील दाखिल न करने का निर्देश

For All Latest Updates

TAGGED:

WHAT IS PDA PATHSHALA CONTROVERSYPDA PATHSHALA PUJA SHUKLA CASEFIR LODGE AGAINST SP LEADER PUJALUCKNOW PUJA SHUKLA PDA PATHSHALAPDA PATHSHALA CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

नई टाउनशिप स्कीम की सौगात; सीएम योगी बोले- 12 लेन के एक्सप्रेस-वे के साथ हो रही मेरठ की पहचान

अब कहीं से भी भगवान शिव को कर सकेंगे जल अर्पित, बस ऑनलाइन करना होगा ये काम, जानिए कैसे?

महज 10 ग्राम का नैनो जनरेटर करेगा ऐसी करामात, बिना बिजली, बिना पावर बैंक, चलते-फिरते चार्ज होगा मोबाइल

यूपी की 5 बड़ी अफवाहें, रात में 6 जिलों को कैसे डरा रहे, हापुड़, मुरादाबाद, बागपत, बिजनौर की अफवाहों की सच्चाई आई सामने

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.