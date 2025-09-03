कानपुर: ऐसा बहुत कम होता है, कि कोई इंस्पेक्टर जिस थाने का प्रभारी है, उसके खिलाफ उसी के थाने में केस दर्ज हो जाए. मगर, कानपुर में ऐसा हुआ है. शहर के चकेरी थाने में चकेरी थाना प्रभारी और इसी पुलिस स्टेशन के सनिगवां चौकी प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मामला एक मकान के विवाद से जुड़ा है. हाई कोर्ट में दाखिल अवमानना वाद के बाद कोर्ट के आदेश पर यह केस दर्ज किया गया. आरोपियों में थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज सहित 30-40 अज्ञात लोग भी शामिल हैं, जिन पर जबरन मकान कब्जा करने और लूटपाट के गंभीर आरोप लगे हैं.

जानकारी के मुताबिक, हाई कोर्ट में दाखिल अवमानना वाद के बाद पुलिस आयुक्त के आदेश पर मंगलवार देर शाम यह केस दर्ज किया गया. जिस विवाद में पुलिस फंसी है, वह दो परिवारों के बीच एक भवन के स्वामित्व का झगड़ा है. आरोप है, पुलिस ने दूसरे पक्ष को लाभ देने के लिए जबरन मकान पर कब्जा करा दिया. घर का सामान, नगदी और जेवर तक लूट लिए गए. मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच से संबंधित मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी. वहीं, इस मामले से कानपुर पुलिस की किरकिरी भी हो रही है.

विचाराधीन मामले में पुलिस की भूमिका: चकेरी थाना क्षेत्र में लाल बंगला निवासी संगीता जायसवाल की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है. तहरीर के मुताबिक, उनका एक भवन को लेकर पड़ोसी सुशील और अभिषेक वार्ष्णेय से स्वामित्व का विवाद चल रहा है. इस संबंध में पहले से ही एक वाद एफटीसी सीनियर डिवीजन कानपुर नगर में चल रहा है. एक वाद हाई कोर्ट में भी विचाराधीन है.

पुलिस पर क्या लगे हैं आरोप: पुलिस पर आरोप है, कि 29 मार्च 2025 को दिन में लगभग दो बजे चकेरी इंस्पेक्टर संतोष शुक्ला, तत्कालीन चौकी प्रभारी सनिगवां अंकित खटाना, ग्वालटोली निवासी योगी बिल्डर व धर्मेंद्र यादव और 30-40 अज्ञात लोगों के साथ उनके आवास पहुंचे. इन लोगों ने पुलिस की मदद से जबरन मकान का गेट तोड़ दिया और भवन पर कब्जा कर लिया.

वादी संगीता जायसवाल का दावा है, कि यह कब्जा बिना किसी सक्षम न्यायालय या सक्षम अधिकारी के आदेश पर दूसरे पक्ष को अवैध रूप से कब्जा करवाने के उद्देश्य से किया गया. पुलिस ने संगीता के भतीजे अभिषेक जायसवाल, भतीजी ज्योति, ललित, आशीष औ विनीत जायसवाल को लाठी-डंडों से पीटा.

इसके साथ ही कमरे में रखे करीब 6 लाख रुपए की ज्वेलरी सहित घरेलू सामान भी चुरा लिए गए. वहीं, परिवार का कहना है, कि उनके पास पूरे प्रकरण की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है. एसीपी चकेरी अभिषेक पांडेय ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश पर जब मुकदमा दर्ज हुआ है, तो जांच करके कार्रवाई होगी.

