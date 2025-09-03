ETV Bharat / state

जिस थाने के प्रभारी उसी थाने में दर्ज हुआ केस, चौकी इंचार्ज भी फंसे; हाई कोर्ट के आदेश से कानपुर पुलिस की किरकिरी - KANPUR NEWS

एसीपी चकेरी अभिषेक पांडेय ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश पर जब मुकदमा दर्ज हुआ है, तो जांच करके कार्रवाई होगी.

जिस थाने के प्रभारी उसी थाने में दर्ज हुआ केस.
जिस थाने के प्रभारी उसी थाने में दर्ज हुआ केस. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 11:25 AM IST

3 Min Read

कानपुर: ऐसा बहुत कम होता है, कि कोई इंस्पेक्टर जिस थाने का प्रभारी है, उसके खिलाफ उसी के थाने में केस दर्ज हो जाए. मगर, कानपुर में ऐसा हुआ है. शहर के चकेरी थाने में चकेरी थाना प्रभारी और इसी पुलिस स्टेशन के सनिगवां चौकी प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मामला एक मकान के विवाद से जुड़ा है. हाई कोर्ट में दाखिल अवमानना वाद के बाद कोर्ट के आदेश पर यह केस दर्ज किया गया. आरोपियों में थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज सहित 30-40 अज्ञात लोग भी शामिल हैं, जिन पर जबरन मकान कब्जा करने और लूटपाट के गंभीर आरोप लगे हैं.

जानकारी के मुताबिक, हाई कोर्ट में दाखिल अवमानना वाद के बाद पुलिस आयुक्त के आदेश पर मंगलवार देर शाम यह केस दर्ज किया गया. जिस विवाद में पुलिस फंसी है, वह दो परिवारों के बीच एक भवन के स्वामित्व का झगड़ा है. आरोप है, पुलिस ने दूसरे पक्ष को लाभ देने के लिए जबरन मकान पर कब्जा करा दिया. घर का सामान, नगदी और जेवर तक लूट लिए गए. मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच से संबंधित मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी. वहीं, इस मामले से कानपुर पुलिस की किरकिरी भी हो रही है.

विचाराधीन मामले में पुलिस की भूमिका: चकेरी थाना क्षेत्र में लाल बंगला निवासी संगीता जायसवाल की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है. तहरीर के मुताबिक, उनका एक भवन को लेकर पड़ोसी सुशील और अभिषेक वार्ष्णेय से स्वामित्व का विवाद चल रहा है. इस संबंध में पहले से ही एक वाद एफटीसी सीनियर डिवीजन कानपुर नगर में चल रहा है. एक वाद हाई कोर्ट में भी विचाराधीन है.

पुलिस पर क्या लगे हैं आरोप: पुलिस पर आरोप है, कि 29 मार्च 2025 को दिन में लगभग दो बजे चकेरी इंस्पेक्टर संतोष शुक्ला, तत्कालीन चौकी प्रभारी सनिगवां अंकित खटाना, ग्वालटोली निवासी योगी बिल्डर व धर्मेंद्र यादव और 30-40 अज्ञात लोगों के साथ उनके आवास पहुंचे. इन लोगों ने पुलिस की मदद से जबरन मकान का गेट तोड़ दिया और भवन पर कब्जा कर लिया.

वादी संगीता जायसवाल का दावा है, कि यह कब्जा बिना किसी सक्षम न्यायालय या सक्षम अधिकारी के आदेश पर दूसरे पक्ष को अवैध रूप से कब्जा करवाने के उद्देश्य से किया गया. पुलिस ने संगीता के भतीजे अभिषेक जायसवाल, भतीजी ज्योति, ललित, आशीष औ विनीत जायसवाल को लाठी-डंडों से पीटा.

इसके साथ ही कमरे में रखे करीब 6 लाख रुपए की ज्वेलरी सहित घरेलू सामान भी चुरा लिए गए. वहीं, परिवार का कहना है, कि उनके पास पूरे प्रकरण की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है. एसीपी चकेरी अभिषेक पांडेय ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश पर जब मुकदमा दर्ज हुआ है, तो जांच करके कार्रवाई होगी.

यह भी पढ़ें: 'रामचरित मानस' पर विवादित बयान देकर फंसे स्वामी प्रसाद मौर्य; कोर्ट के आदेश पर वाराणसी में मुकदमा

कानपुर: ऐसा बहुत कम होता है, कि कोई इंस्पेक्टर जिस थाने का प्रभारी है, उसके खिलाफ उसी के थाने में केस दर्ज हो जाए. मगर, कानपुर में ऐसा हुआ है. शहर के चकेरी थाने में चकेरी थाना प्रभारी और इसी पुलिस स्टेशन के सनिगवां चौकी प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मामला एक मकान के विवाद से जुड़ा है. हाई कोर्ट में दाखिल अवमानना वाद के बाद कोर्ट के आदेश पर यह केस दर्ज किया गया. आरोपियों में थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज सहित 30-40 अज्ञात लोग भी शामिल हैं, जिन पर जबरन मकान कब्जा करने और लूटपाट के गंभीर आरोप लगे हैं.

जानकारी के मुताबिक, हाई कोर्ट में दाखिल अवमानना वाद के बाद पुलिस आयुक्त के आदेश पर मंगलवार देर शाम यह केस दर्ज किया गया. जिस विवाद में पुलिस फंसी है, वह दो परिवारों के बीच एक भवन के स्वामित्व का झगड़ा है. आरोप है, पुलिस ने दूसरे पक्ष को लाभ देने के लिए जबरन मकान पर कब्जा करा दिया. घर का सामान, नगदी और जेवर तक लूट लिए गए. मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच से संबंधित मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी. वहीं, इस मामले से कानपुर पुलिस की किरकिरी भी हो रही है.

विचाराधीन मामले में पुलिस की भूमिका: चकेरी थाना क्षेत्र में लाल बंगला निवासी संगीता जायसवाल की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है. तहरीर के मुताबिक, उनका एक भवन को लेकर पड़ोसी सुशील और अभिषेक वार्ष्णेय से स्वामित्व का विवाद चल रहा है. इस संबंध में पहले से ही एक वाद एफटीसी सीनियर डिवीजन कानपुर नगर में चल रहा है. एक वाद हाई कोर्ट में भी विचाराधीन है.

पुलिस पर क्या लगे हैं आरोप: पुलिस पर आरोप है, कि 29 मार्च 2025 को दिन में लगभग दो बजे चकेरी इंस्पेक्टर संतोष शुक्ला, तत्कालीन चौकी प्रभारी सनिगवां अंकित खटाना, ग्वालटोली निवासी योगी बिल्डर व धर्मेंद्र यादव और 30-40 अज्ञात लोगों के साथ उनके आवास पहुंचे. इन लोगों ने पुलिस की मदद से जबरन मकान का गेट तोड़ दिया और भवन पर कब्जा कर लिया.

वादी संगीता जायसवाल का दावा है, कि यह कब्जा बिना किसी सक्षम न्यायालय या सक्षम अधिकारी के आदेश पर दूसरे पक्ष को अवैध रूप से कब्जा करवाने के उद्देश्य से किया गया. पुलिस ने संगीता के भतीजे अभिषेक जायसवाल, भतीजी ज्योति, ललित, आशीष औ विनीत जायसवाल को लाठी-डंडों से पीटा.

इसके साथ ही कमरे में रखे करीब 6 लाख रुपए की ज्वेलरी सहित घरेलू सामान भी चुरा लिए गए. वहीं, परिवार का कहना है, कि उनके पास पूरे प्रकरण की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है. एसीपी चकेरी अभिषेक पांडेय ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश पर जब मुकदमा दर्ज हुआ है, तो जांच करके कार्रवाई होगी.

यह भी पढ़ें: 'रामचरित मानस' पर विवादित बयान देकर फंसे स्वामी प्रसाद मौर्य; कोर्ट के आदेश पर वाराणसी में मुकदमा

For All Latest Updates

TAGGED:

FIR AGAINST POLICE IN KANPURHIGH COURT DIRECTS FIR POLICEKANPUR CHAKERI POLICE STATION CASEकानपुर थाना प्रभारी पर केस दर्जKANPUR NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.