एनएच लोनिवि के अधिशासी अभियंता पर मुकदमा दर्ज, डीएम ने लिया बड़ा एक्शन, जानिये वजह

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 12, 2025 at 7:17 PM IST 1 Min Read

श्रीनगर गढ़वाल: बदरीनाथ-ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर के फरासू क्षेत्र में गुरुवार को अलकनंदा नदी में हाइवे का हिस्सा समाने से यातायात पांच घंटे से अधिक समय तक बाधित रहा. मामले में जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति एस भदौरिया के निर्देश पर एनएच लोनिवि खंड श्रीनगर के अधिशासी अभियंता के खिलाफ 65 आपदा अधिनियम व बीएनएस की धारा 223 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. गुरुवार सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक हाइवे पर आवाजाही पूरी तरह बंद रही. चमोली, रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश-देहरादून की ओर जाने वाले और श्रीनगर से चमोली-रुद्रप्रयाग की ओर जाने वाले यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा.