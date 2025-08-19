ETV Bharat / state

दिल्ली के रोहिणी में कुत्ते पकड़ने गई MCD टीम पर हमला, पुलिस ने केस दर्ज किया, एक गिरफ्तार - DOG LOVERS ATTACKED ON MCD STAFF

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो अपनी दुकान के बाहर कुत्तों को खाना खिलाता है. पुलिस अन्य लोगों की तलाश में जुटी है.

रोहिणी में MCD टीम पर हमला ! (SOURCE: PTI)
Published : August 19, 2025 at 11:25 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 11:34 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्तों को पकड़ने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में रोहिणी सेक्टर-3 में सोमवार को एमसीडी अधिकारियों पर कुछ तथाकथित डॉग लवर्स ने हमला कर दिया और टीम से कुत्ता छुड़ा ले गए. घटना थाना के.एन. काटजू मार्ग इलाके की है.

रोहिणी सेक्टर 3 की घटना
दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान जारी कर बताया गया कि एमसीडी अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर संख्या 421/25 दर्ज की और जांच शुरू की. पुलिस ने मौके से मिले सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक युवक को पकड़ा, जिसकी पहचान भाविक वस्सान (34) निवासी सेक्टर-3 रोहिणी के रूप में हुई है.

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने दुकान के बाहर चार कुत्तों को खाना खिलाता था और “रोहिणी डॉग लवर्स” नामक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ है. इस ग्रुप को नेहा नैयर नाम की युवती चलाती है.

जांच में सामने आया कि 18 अगस्त को एमसीडी की टीम जैसे ही कुत्ता पकड़ने पहुंची, आरोपी भाविक ने ग्रुप में लोकेशन डालकर सूचना दे दी. इसके बाद अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और एमसीडी टीम से भिड़ गए. इस दौरान कुत्ते को छुड़ा लिया गया.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी को मामले में बाउंड डाउन किया गया है. वहीं सीसीटीवी फुटेज में दिख रही दो अन्य युवतियों की पहचान भी रोहिणी निवासी के रूप में हो गई है. उनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें भेजी गई हैं. साथ ही घटना में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है.

पुलिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एमसीडी की टीम कार्रवाई कर रही थी. ऐसे में किसी भी तरह की बाधा डालना कानूनन अपराध है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में अलग-अलग जगह डॉग लवर्स का प्रोटेस्ट देखने को मिला है. पशु कार्यकर्ताओं और देखभालकर्ताओं ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें अधिकारियों द्वारा पकड़े गए सड़क के कुत्तों को छोड़ने और जानवरों को आश्रय गृहों में स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वापस लेने की मांग की गई.

