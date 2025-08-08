Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

पूर्व मंत्री आजम खान के करीबी पूर्व IAS पर केस दर्ज; आय से अधिक संपत्ति का मामला, आगरा विजिलेंस ने की जांच - AGRA NEWS

एसपी विजिलेंस आगरा सेक्टर आलोक शर्मा ने बताया कि जांच मिलने पर विलिजेंस के इंस्पेक्टर रवींद्र कुमार दुबे ने जांच की.

पूर्व मंत्री आजम खान के करीबी पूर्व IAS पर केस दर्ज.
पूर्व मंत्री आजम खान के करीबी पूर्व IAS पर केस दर्ज. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 1:02 PM IST

3 Min Read

आगरा: विजिलेंस थाना आगरा में सपा नेता आजम खां के करीबी रहे पूर्व आईएएस अब्दुल समद के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है. पूर्व आईएएस अब्दुल समद के खिलाफ सन् 2022 में विजिलेंस जांच का आदेश मिला था. इस पर विजिलेंस ने जांच की और पूछताछ की गई. विजिलेंस की पूछताछ में पूर्व आईएएस ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया. इसके बाद यह केस दर्ज कर लिया गया.

एसपी विजिलेंस आगरा सेक्टर आलोक शर्मा ने बताया कि जांच मिलने पर विलिजेंस के इंस्पेक्टर रवींद्र कुमार दुबे ने जांच की. जांच करके रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी. अब शासन की मंजूरी के बाद आगरा विजिलेंस थाने में पूर्व आईएएस अब्दुल समद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

आय से 113 प्रतिशत ज्यादा किया खर्च: जांच में खुलासा हुआ था कि नगर आयुक्त गाजियाबाद पद पर तैनाती के दौरान पूर्व आईएएस अब्दुल समद ने परिसंपत्तियों के अर्जन एवं पारवारिक भषण-पोषण में 55984119 रुपए व्यय किए, जबकि सभी स्रोतों से पूर्व आईएएस ने कुल 26270428 रुपये अर्जित हुए. आय की तुलना में 29714491 रुपए अधिक व्यय किए थे. यह उनकी आय से 113 प्रतिशत अधिक है.

प्रमाण और संतोषजनक जवाब नहीं दिया: एसपी विजिलेंस आगरा सेक्टर आलोक शर्मा ने बताया कि जांच में मिले सबूतों के आधार पर जांच अधिकारी ने पूर्व आईएएस अब्दुल समद से इस आय के बारे में प्रमाण मांगे. मगर, पूर्व आईएएस कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. जांच में विजिलेंस को उनकी आजमगढ़, जौनपुर, लखनऊ में संपत्तियों की भी जानकारी हुई. हालांकि, इस मुकदमे में उन संपत्तियों का खुलासा नहीं किया है.

जब विधानसभा में मांगी थी माफी: मार्च 2023 में विधानसभा में विशेषाधिकार हनन के मामले में पूर्व आईएएस अब्दुल समद को पांच पुलिस कर्मियों के साथ रात 12 बजे तक कैद की सजा सुनाई गई थी. कानपुर में विधायक रहे सलिल विश्नोई से दुर्व्यवहार पर सदन में उन्होंने माफी भी मांगी थी.

पूर्व मंत्री आजम खान के करीबी: सपा सरकार में इनकी गिनती प्रदेश के सबसे ताकतवर अफसरों में होती थी. पूर्व आईएएस अब्दुल समद तब सपा सरकार में सबसे ताकतवर कैबिनेट मंत्री आजम खां के करीबी थे. सपा सरकार में मंत्री आजम के प्रतिनिधि के रूप में पूर्व आईएएस अब्दुल समद को जाना जाता था. लखनऊ में वृंदावन योजना सेक्टर-11, रायबरेली मार्ग पर पूर्व आईएएस अब्दुल समद का आवास है. अब यह सेवानिवृत्त हो चुके हैं.

यह भी पढ़ें: कानपुर की दीप टॉकीज के पास सजता था अखिलेश का दरबार; फिल्मी स्टाइल में होती थी मामलों की सुनवाई

आगरा: विजिलेंस थाना आगरा में सपा नेता आजम खां के करीबी रहे पूर्व आईएएस अब्दुल समद के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है. पूर्व आईएएस अब्दुल समद के खिलाफ सन् 2022 में विजिलेंस जांच का आदेश मिला था. इस पर विजिलेंस ने जांच की और पूछताछ की गई. विजिलेंस की पूछताछ में पूर्व आईएएस ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया. इसके बाद यह केस दर्ज कर लिया गया.

एसपी विजिलेंस आगरा सेक्टर आलोक शर्मा ने बताया कि जांच मिलने पर विलिजेंस के इंस्पेक्टर रवींद्र कुमार दुबे ने जांच की. जांच करके रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी. अब शासन की मंजूरी के बाद आगरा विजिलेंस थाने में पूर्व आईएएस अब्दुल समद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

आय से 113 प्रतिशत ज्यादा किया खर्च: जांच में खुलासा हुआ था कि नगर आयुक्त गाजियाबाद पद पर तैनाती के दौरान पूर्व आईएएस अब्दुल समद ने परिसंपत्तियों के अर्जन एवं पारवारिक भषण-पोषण में 55984119 रुपए व्यय किए, जबकि सभी स्रोतों से पूर्व आईएएस ने कुल 26270428 रुपये अर्जित हुए. आय की तुलना में 29714491 रुपए अधिक व्यय किए थे. यह उनकी आय से 113 प्रतिशत अधिक है.

प्रमाण और संतोषजनक जवाब नहीं दिया: एसपी विजिलेंस आगरा सेक्टर आलोक शर्मा ने बताया कि जांच में मिले सबूतों के आधार पर जांच अधिकारी ने पूर्व आईएएस अब्दुल समद से इस आय के बारे में प्रमाण मांगे. मगर, पूर्व आईएएस कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. जांच में विजिलेंस को उनकी आजमगढ़, जौनपुर, लखनऊ में संपत्तियों की भी जानकारी हुई. हालांकि, इस मुकदमे में उन संपत्तियों का खुलासा नहीं किया है.

जब विधानसभा में मांगी थी माफी: मार्च 2023 में विधानसभा में विशेषाधिकार हनन के मामले में पूर्व आईएएस अब्दुल समद को पांच पुलिस कर्मियों के साथ रात 12 बजे तक कैद की सजा सुनाई गई थी. कानपुर में विधायक रहे सलिल विश्नोई से दुर्व्यवहार पर सदन में उन्होंने माफी भी मांगी थी.

पूर्व मंत्री आजम खान के करीबी: सपा सरकार में इनकी गिनती प्रदेश के सबसे ताकतवर अफसरों में होती थी. पूर्व आईएएस अब्दुल समद तब सपा सरकार में सबसे ताकतवर कैबिनेट मंत्री आजम खां के करीबी थे. सपा सरकार में मंत्री आजम के प्रतिनिधि के रूप में पूर्व आईएएस अब्दुल समद को जाना जाता था. लखनऊ में वृंदावन योजना सेक्टर-11, रायबरेली मार्ग पर पूर्व आईएएस अब्दुल समद का आवास है. अब यह सेवानिवृत्त हो चुके हैं.

यह भी पढ़ें: कानपुर की दीप टॉकीज के पास सजता था अखिलेश का दरबार; फिल्मी स्टाइल में होती थी मामलों की सुनवाई

For All Latest Updates

TAGGED:

AGRA VIGILANCE IAS INVESTIGATIONCASE FILED IAS ABDUL SAMAD IN AGRAAZAM KHANS CLOSE IAS ABDUL SAMADआईएएस अब्दुल समद पर केस दर्ज आगराAGRA NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी सरकार के बांके बिहारी मंदिर अध्यादेश को चुनौती; इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका पर 20 अगस्त को होगी सुनवाई

मोटापे का शिकार हो सकते हैं स्तनपान न करने वाले बच्चे; 6 माह तक सामान्य से ज्यादा पाया गया वजन, KGMU की स्टडी में खुलासा

पौधों की तस्वीरें देखकर बीमारी का पता लगाएगा यह AI मॉडल, IIIT इलाहाबाद के वैज्ञानिकों ने खोजा नायाब तरीका

यूपी को जल्द मिलेंगी 4 नई वंदे भारत; लखनऊ से जयपुर, बनारस से जबलपुर और बरेली से चंडीगढ़ का सफर होगा बेहद आसान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.