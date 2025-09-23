ETV Bharat / state

पीढ़ियों की विरासत को आगे बढ़ा रहे शुभम, 17 साल में दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, परिवार के 11 लोगों के पास नेशनल अवार्ड

चूरू : चूरू की चंदन पर कलाकारी की महक भारत ही नहीं सात समंदर पार भी है. चंदन पर कलाकृति उकेरने की परंपरा का जांगिड़ परिवार की चौथी पीढ़ी भी अब निर्वहन कर रही है. राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित इस परिवार की चौथी पीढ़ी के शुभम जांगिड़ महज 17 साल की उम्र में दो वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवा चुके हैं. महज 6 साल की उम्र में चंदन पर कारीगरी के गुर सीखने वाले शुभम 15 साल की उम्र में दुनिया का सबसे छोटा चेस बना चुके हैं. 16 की उम्र में 84 घंटे में चंदन की लकड़ी पर 10.6 फिट की 21 ग्राम वजन की बिना जॉइंट की चेन बना दूसरा वर्ल्ड रिकार्ड अपने नाम दर्ज किया.

7 एमएम की बना चुके चेस : शुभम की यह कारीगरी वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है. 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले शुभम ने बताया कि वह बचपन से अपने पिता और दादा को चंदन पर कलाकृति बनाते हुए देख रहे हैं और चंदन पर कलाकृति करना सीख रहे हैं. पढ़ाई के साथ वह चंदन पर कारीगरी के गुर सीख रहे हैं. शुभम बताते हैं कि स्कूल से आने के बाद वह प्रतिदिन 3 घंटे चेन बनाने में जुटे रहते थे. शुभम की ओर से चंदन की लकड़ी पर 7 एमएम की छोटी अंगूठे के नाखून साइज की चेस और गोटी बनाई गई थी, जो वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुई.