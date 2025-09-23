ETV Bharat / state

पीढ़ियों की विरासत को आगे बढ़ा रहे शुभम, 17 साल में दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, परिवार के 11 लोगों के पास नेशनल अवार्ड

परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए शुभम जांगिड़ ने महज 17 साल की उम्र में दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं. पढ़िए...

17 साल के शुभम जांगिड़
17 साल के शुभम जांगिड़ (ETV Bharat Churu)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2025

चूरू : चूरू की चंदन पर कलाकारी की महक भारत ही नहीं सात समंदर पार भी है. चंदन पर कलाकृति उकेरने की परंपरा का जांगिड़ परिवार की चौथी पीढ़ी भी अब निर्वहन कर रही है. राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित इस परिवार की चौथी पीढ़ी के शुभम जांगिड़ महज 17 साल की उम्र में दो वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवा चुके हैं. महज 6 साल की उम्र में चंदन पर कारीगरी के गुर सीखने वाले शुभम 15 साल की उम्र में दुनिया का सबसे छोटा चेस बना चुके हैं. 16 की उम्र में 84 घंटे में चंदन की लकड़ी पर 10.6 फिट की 21 ग्राम वजन की बिना जॉइंट की चेन बना दूसरा वर्ल्ड रिकार्ड अपने नाम दर्ज किया.

7 एमएम की बना चुके चेस : शुभम की यह कारीगरी वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है. 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले शुभम ने बताया कि वह बचपन से अपने पिता और दादा को चंदन पर कलाकृति बनाते हुए देख रहे हैं और चंदन पर कलाकृति करना सीख रहे हैं. पढ़ाई के साथ वह चंदन पर कारीगरी के गुर सीख रहे हैं. शुभम बताते हैं कि स्कूल से आने के बाद वह प्रतिदिन 3 घंटे चेन बनाने में जुटे रहते थे. शुभम की ओर से चंदन की लकड़ी पर 7 एमएम की छोटी अंगूठे के नाखून साइज की चेस और गोटी बनाई गई थी, जो वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुई.

पवन जांगिड़, शुभम के पिता व शुभम जांगिड़, चेन बनाने वाले. (ETV Bharat Churu)

पढे़ं. 'सूक्ष्म विज्ञान के महारथी' : गया प्रसाद अपनी अनोखी दुनिया से अब नई पीढ़ी को जोड़ने का कर रहे प्रयास

नेशनल अवार्ड की भरमार है जांगिड़ परिवार में : चंदन कलाकारों के परिवार में नेशनल अवार्ड की भरमार है. दादा और पिता को तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी की ओर से अवार्ड मिलने का कीर्तिमान है. जांगिड़ परिवार की तीसरी पीढ़ी के पवन जांगिड़ के दो भाइयों को भी तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की ओर से नेशनल अवार्ड मिल चुका है. पवन के दादा मालचंद जांगिड़ को सबसे पहले 1971 में नेशनल अवार्ड मिला.

10 फिट की बिना जॉइंट की चेन, जिसकी वजन महज 21 ग्राम
10 फिट की बिना जॉइंट की चेन, जिसकी वजन महज 21 ग्राम (ETV Bharat Churu)

1973 में पवन के पुत्र चौथमल जांगिड़ को नेशनल अवार्ड मिला. इसी वर्ष 1973 में मालचंद को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विशेष अवार्ड देकर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया. चौथमल जांगिड़ के सबसे बड़े भाई विनोद जांगिड़ को उनकी ओर से चंदन की लकड़ी के बनाए गुलदस्ते की कृति पर और इनसे छोटे भाई महेश जांगिड़ को 1993 में चंदन की लकड़ी पर बनाई गई कलात्मक पंखी पर नेशनल अवार्ड मिला. सीताराम जांगिड़ को उनकी बनाई गई कलाकृति सितार पर वर्ष 2000 में उपराष्ट्रपति कृष्णकांत ने नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया.

चंदन की लकड़ी का गदा
चंदन की लकड़ी का गदा (ETV Bharat Churu)

