ETV Bharat / state

लातेहार में हाथी के बच्चे का शव मिला, वन विभाग करा रहा पोस्टमार्टम

लातेहार के बालूमाथ थाना इलाके में एक हाथी के बच्चे का शव बरामद किया गया है. मामले में वन विभाग जांच कर रहा है.

ELEPHANT IN LATEHAR
प्रतीकात्मक तस्वीर (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 5, 2025 at 2:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लातेहार: जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत बघोता टोला के पास खेत में रविवार को जंगली हाथी का बच्चा मृत अवस्था में पाया गया. मामले की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी.

रविवार को गांव के बगल में स्थित खेत में ग्रामीणों ने एक हाथी के बच्चे को पड़ा हुआ देखा. जब ग्रामीण उसके पास गए तो देखा कि हाथी का बच्चा मर चुका है. इसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी. सूचना मिलने के बाद डीएफओ प्रवेश अग्रवाल के निर्देश पर वन विभाग की टीम घटना स्थल पर पहुंचकर हाथी के बच्चे को कब्जे में ले लिया.

स्थानीय और फॉरेस्ट अधिकारी का बयान (ईटीवी भारत)

वन विभाग की टीम ने से पहले मेंटल डिटेक्टिव मशीन से हाथी के बच्चे की जांच की. विभाग द्वारा हाथी के बच्चे के पोस्टमार्टम के लिए लातेहार से विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की टीम को भी घटनास्थल पर भेजा गया है. इस संबंध में फॉरेस्ट अधिकारी विजय शंकर शर्मा ने बताया कि हाथी के बच्चे की मौत की सूचना मिलने के बाद विभाग की टीम पूरे मामले की छानबीन कर रही है. उन्होंने कहा कि हाथी का बच्चा काफी कम उम्र का लग रही है. देखने से साफ लग रहा है कि यह अभी एक माह का भी नहीं है. विभाग हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जांच आरंभ कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि हाथी के बच्चे की मौत आखिर कैसे हुई .

8 दिनों से हाथियों ने मचा रखा था उत्पात

ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 8 दिनों से हाथियों के झुंड ने पूरे इलाके में उत्पात मचा रखा था. साधना उरांव ने बताया कि लगभग 12 की संख्या में जंगली हाथी पूरे इलाके में लगातार भ्रमण कर रहे हैं. रात को ग्रामीणों के धान के खेत में लगे फसल को बर्बाद कर रहे हैं. कल रात भी हाथी का झुंड इधर आया था. हाथियों ने खेत में लगे फसलों को बर्बाद भी किया. रविवार को ग्रामीणों ने हाथी के बच्चे को मरा हुआ पाया. ग्रामीणों ने बताया कि जहां हाथी का बच्चा मरा हुआ पड़ा था, वहां कीचड़ था. हो सकता है कि कीचड़ में फंसकर गिर जाने के बाद बड़े हाथी के पैर से दबकर हाथी के बच्चे की मौत हो गई होगी.

पिछले कई दिनों से हाथियों का आतंक से परेशान है ग्रामीण

बालूमाथ, बरियातू, हेरहंज आदि प्रखंडों में पिछले कई माह से जंगली हाथियों का आतंक चरम पर है. हाथियों द्वारा अब तक 50 से अधिक ग्रामीणों के घर को ध्वस्त कर दिया गया है. इसके अलावा खेतों में लगे फसलों को भी नुकसान पहुंचाजा रहा है. हालांकि वन विभाग के द्वारा हाथियों को सुरक्षित जंगल में खदेड़ने के लिए लगातार प्रयास भी किया जा रहा है. परंतु जंगली हाथी वापस गांव के आसपास पहुंच जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें:

विश्व हाथी दिवस 2025: पलामू टाइगर रिजर्व के अनूठे हाथी, मिश्रित नस्ल की कहानी और मानव-हाथी सह-अस्तित्व की उम्मीद

हथिनी चोरी की क्या है कहानी? झारखंड में पहली बार दर्ज हुई हाथी चोरी की FIR, पुलिस की जांच में कई खुलासे

For All Latest Updates

TAGGED:

CARCASS OF BABY ELEPHANTहाथी के बच्चे का शव मिलाजंगली हाथी का बच्चालातेहार में हाथियों का आतंकELEPHANT IN LATEHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.