लातेहार में हाथी के बच्चे का शव मिला, वन विभाग करा रहा पोस्टमार्टम

लातेहार: जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत बघोता टोला के पास खेत में रविवार को जंगली हाथी का बच्चा मृत अवस्था में पाया गया. मामले की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी.

रविवार को गांव के बगल में स्थित खेत में ग्रामीणों ने एक हाथी के बच्चे को पड़ा हुआ देखा. जब ग्रामीण उसके पास गए तो देखा कि हाथी का बच्चा मर चुका है. इसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी. सूचना मिलने के बाद डीएफओ प्रवेश अग्रवाल के निर्देश पर वन विभाग की टीम घटना स्थल पर पहुंचकर हाथी के बच्चे को कब्जे में ले लिया.

स्थानीय और फॉरेस्ट अधिकारी का बयान (ईटीवी भारत)

वन विभाग की टीम ने से पहले मेंटल डिटेक्टिव मशीन से हाथी के बच्चे की जांच की. विभाग द्वारा हाथी के बच्चे के पोस्टमार्टम के लिए लातेहार से विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की टीम को भी घटनास्थल पर भेजा गया है. इस संबंध में फॉरेस्ट अधिकारी विजय शंकर शर्मा ने बताया कि हाथी के बच्चे की मौत की सूचना मिलने के बाद विभाग की टीम पूरे मामले की छानबीन कर रही है. उन्होंने कहा कि हाथी का बच्चा काफी कम उम्र का लग रही है. देखने से साफ लग रहा है कि यह अभी एक माह का भी नहीं है. विभाग हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जांच आरंभ कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि हाथी के बच्चे की मौत आखिर कैसे हुई .



8 दिनों से हाथियों ने मचा रखा था उत्पात