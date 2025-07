ETV Bharat / state

गुरुग्राम में बदमाशों ने सनसिटी सोसायटी में 18 गाड़ियों के शीशे तोड़े, लोगों में गुस्सा - CAR VANDALIZED IN GURUGRAM

Car vandalized in Gurugram ( Etv Bharat )

गुरुग्राम: सेक्टर 102 में सनसिटी एवेन्यू सोसायटी में मंगलवार देर रात एक सनसनीखेज घटना ने निवासियों को झकझोर दिया. एक अज्ञात शरारती तत्व ने सोसायटी के बाहर खड़ी करीब 18 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए. इस घटना से सोसायटी में रहने वाले लोग सदमे और गुस्से में हैं. रात के सन्नाटे में हुई इस तोड़फोड़ ने न केवल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बल्कि निवासियों के बीच असुरक्षा की भावना भी पैदा कर दी है. निवासियों का आक्रोश: सोसायटी के लोगों का कहना है कि यह तोड़फोड़ जानबूझकर की गई है. उनका आरोप है कि अज्ञात व्यक्ति ने सुनियोजित तरीके से गाड़ियों को निशाना बनाया. कई निवासियों को अपनी गाड़ियों की मरम्मत में भारी खर्च उठाना पड़ रहा है. एक निवासी ने बताया, "हमारी गाड़ियां हमारी मेहनत की कमाई का हिस्सा हैं. इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी." लोगों ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की है. पुलिस की कार्रवाई: गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. पुलिस ने सोसायटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को अपने कब्जे में लिया है और उसकी जांच कर रही है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस ने निवासियों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले में ठोस कदम उठाए जाएंगे.

