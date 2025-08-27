ETV Bharat / state

बस्तर की बाढ़ में कार के साथ बहा परिवार, ड्राइवर को बचाया गया, 4 लोग लापता - CAR SWEPT AWAY IN BASTAR

बस्तर में बाढ़ का कहर एक परिवार पर टूटा. तेज बहाव चार लोग बह गए. पेश है संवाददाता सुनील कश्यप की रिपोर्ट

PEOPLE MISSING IN BASTAR
बस्तर की बाढ़ में चार लोग लापता (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 27, 2025 at 12:28 AM IST

बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बीते दो दिनों की बारिश ने रौद्र रूप धारण कर लिया है. लगातार वर्षा हो रही है. यह रुकने का नाम नहीं ले रही है. एक तरफ बाढ़ प्रभावितों को बचाने का कार्य जिला प्रशासन की टीम कर रही है. तो दूसरी बाढ़ में कार के साथ बहा एक परिवार लापता है. जबकि कार के ड्राइवर का रेस्क्यू कर लिया गया है.

मंगलवार को बहा परिवार: दरअसल मंगलवार की सुबह करीब 8 बजे कांगेरवेल्ली नेशनल पार्क के नेशनल हाइवे 30 में एक परिवार बाढ़ के पानी में कार के साथ बह गया. जिसके बाद लगातार बारिश के कारण जलस्तर बढ़ गया और जलस्तर बढ़ने के कारण रेक्सयू टीम लेट से अपनी कार्रवाई शुरू कर पाई. करीब शाम 5 बजे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में बाढ़ के बीच कार से निकले ड्राइवर का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया. वहीं कार में सवार 1 दंपति और उनके 2 बच्चे लापता हैं. जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

Devastation by flood in Bastar
बस्तर में बाढ़ से तबाही (ETV BHARAT)

प्रत्यक्षदर्थियों ने बताया भयावह मंजर: नेशनल हाईवे 30 में कार बहने की घटना को कुछ लोगों ने देखा है. जिससे ईटीवी भारत संवाददाता सुनील कश्यप ने बात की. प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे वो अपने काम से दरभा जा रहा था. इसी दौरान सड़क से पानी के बहाव में कार को बहते देखा.

Effect of Bastar flood
बस्तर में कार समेत बहा परिवार (ETV BHARAT)

सफेद कार तेज बहाव में बह गई. देखते ही देखते कार जंगल के अंदर चली गई. हम पानी का बहाव तेज होने से कार तक नहीं जा सके. SDRF की टीम रेक्सयू के लिए पहुंची. लेकिन बहाव तेज होने के कारण और जंगल झाड़ी होने से मोटर बोट भी नहीं चलाया जा सका- प्रत्यक्षदर्शी

भारी बारिश और बाढ़ से नेशनल हाईवे बाधित: बीते 24 घंटे से बस्तर में लगातार बारिश हो रही है. इस वजह से नेशनल हाईवे 24 घंटे से बाधित है. सड़क पर आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. सड़कों कई गाड़ियां फंसी हुई है. सबसे ज्यादा कांगेर वैली वाला एरिया प्रभावित हुआ है.

