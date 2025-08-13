ETV Bharat / state

रामनगर में बारिश से बिगड़ रहे हालात, बेलगढ़ नाले में फंसी कार, आफत में सवारियों को जान - CAR STUCK IN BHELGARH NALA

पुलिस, एसडीआरएफ (स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स) और फायर सर्विस की टीम ने किया रेस्क्यू

CAR STUCK IN BHELGARH NALA
बेलगढ़ नाले में फंसी कार (ETV BHARAT)
रामनगर: लगातार हो रही भारी बारिश से नैनीताल जीले के रामनगर-हल्द्वानी स्टेट हाईवे पर स्थिति खतरनाक बनी हुई है. बुधवार शाम बेलगढ़ नाला उफान पर आ गया. जिससे आवागमन प्रभावित हो गया. इसी बीच एक कार सवार ने लापरवाही में अपनी गाड़ी को तेज बहाव वाले नाले में उतार दी. तेज पानी के दबाव में कार बह गई. जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के समय नाले का जलस्तर पहले से ही काफी बढ़ा हुआ था. पानी का बहाव बेहद तेज था. बावजूद इसके, चालक ने जोखिम उठाते हुए कार को पार कराने की कोशिश की.जैसे ही कार बीच में पहुंची, इंजन बंद हो गया. पानी का तेज बहाव उसे बहाकर आगे ले गया. कार में चालक समेत अन्य सवार भी मौजूद थे.

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ (स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स) और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची. जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया. रस्सियों और लाइफ जैकेट की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया.


बारिश से बिगड़ रहे हालात: मौसम विभाग ने पहले ही कुमाऊं मंडल में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था. रामनगर और आसपास के इलाकों में नदी-नाले उफान पर हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में गदेरे छोटे बरसाती नाले भी तेज बहाव के साथ बह रहे हैं. जिससे कई कच्चे रास्ते और पुलिया जलमग्न हो गए हैं.

प्रशासन की अपील: एसडीएम रामनगर ने लोगों से अपील की है कि वे भारी बारिश के दौरान किसी भी नदी-नाले को पार करने की कोशिश न करें. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जलस्तर अचानक बढ़ सकता है. जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है. पुलिस ने हाईवे पर बेलगढ़ नाले के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी है. जिससे कोई वाहन चालक जोखिम न उठाए.

स्थानीय निवासियों में दहशत: लगातार हो रही बारिश और हादसों की बढ़ती संख्या से लोग डरे हुए हैं. कई परिवार अपने घरों के बाहर कीचड़ और पानी भरने से परेशान हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि बारिश के मौसम में संवेदनशील स्थानों पर पुलिस और रेस्क्यू टीम की तैनाती की जाए. फिलहाल कार में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है.

