बरसाती पानी से भरे अंडरपास में फंसी कार, पति-पत्नी ने चिल्लाकर मांगी बचाने की मदद, स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू - CAR STUCK IN RAINWATER IN REWARI

Car Stuck In Rainwater In Rewari: रेवाड़ी में लगातार बारिश से खोरी अंडरपास में जलभराव हुआ, जहां एक कार फंस गई.

Car Stuck In Rainwater In Rewari
Car Stuck In Rainwater In Rewari (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 24, 2025 at 9:39 AM IST

रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी में दो दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है. जिसके चलते शहर के मुख्य बाजारों से लेकर कॉलोनियों और गांवों तक पानी भर गया. कई इलाकों में जलभराव के कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

खोरी गांव के रेलवे अंडरपास में जलभराव: खोरी गांव स्थित रेलवे अंडरपास में भारी बारिश के चलते पानी भर गया. ये अंडरपास पहले से ही जलभराव के लिए जाना जाता है, जहां बारिश के समय पानी निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है. नतीजा ये हुआ कि एक कार, जिसमें एक पति-पत्नी सवार थे, वहीं फंस गई.

बरसाती पानी से भरे अंडरपास में फंसी कार, पति-पत्नी ने चिल्लाकर मांगी बचाने की मदद, (Etv Bharat)

कार में फंसे लोगों को स्थानीय लोगों ने निकाला सुरक्षित: जब कार अंडरपास के पानी में फंसी, तो उसमें बैठी महिला ने बचाने के लिए शोर मचाया. आवाज़ सुनते ही आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. लोगों ने मिलकर कार को धक्का दिया और कुछ ही समय में पानी से बाहर निकाला. कार में मौजूद महिला और बच्चों ने राहत की सांस ली.

60 मिलीमीटर बारिश ने बिगाड़ी शहर की रफ्तार: रेवाड़ी में बीते 48 घंटों में लगभग 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. इस बारिश के कारण जैसलमेर नेशनल हाइवे से लेकर अंडरपास तक कई हिस्सों में पानी भर गया है. स्थानीय प्रशासन की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं.

