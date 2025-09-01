गौरेला पेंड्रा मरवाही : छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. लोग पुरानों हादसों से सबक नहीं लेते और सड़क पर लापरवाही बरतते हैं.जिसके कारण सड़कें खून से लाल हो रही हैं. ऐसा ही मामला गौरेला पेंड्रा मरवाही में सामने आया है. जिसमें दो बड़े सड़क हादसे हुए.

दो हादसों में एक की मौत : पहला हादसा अमरपुर गांव के पास हुआ.जहां सड़क किनारे खराब पड़े ट्रक के पीछे एक कार घुस गई. जिसमें एक युवती सहित तीन लोग घायल हुए हैं.वहीं दूसरा हादसा घटौली गांव के पास हुआ.जहां पर गौरेला से तिल्दा चावल लेकर जा रहा ट्रक पलट गया.इस हादसे में चालक की मौत हो गई.

खड़ी ट्रक में घुसी कार : रविवार की दरमियानी रात दो हादसों ने लोगों को एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर सोचने पर मजबूर किया है. पहला मामला पेंड्रा के अमरपुर गांव में हुआ. जहां पर पीडीएस चावल से भरा ट्रक का ब्रेकडाउन हो गया. सड़क किनारे खड़े इस ट्रक के पीछे एक तेज रफ्तार कार घुस गई.जिससे कार का सामने का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया.

सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसी कार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नशे की हालत में थे कार सवार : हादसे में कार सवार एक युवती और दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.जिन्हें इलाज के लिए आसपास के लोगों ने तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया. जहां पर तीनों का उपचार किया गया.हादसे में घायल एक शख्स को बिलासपुर रेफर किया गया है. डॉक्टरी जांच में पता चला कि कार सवार नशे की हालत में थे. जिनकी पहचान डाइट के क्लर्क प्रद्युमन तिवारी, विदित सिंह और रिया जायसवाल के तौर पर हुई है. तीनों बिलासपुर से पेंड्रा किसी पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और रात को लगभग 12 बजे वापस बिलासपुर जा रहे थे.इसी दौरान अमरपुर गांव के पास हादसा हुआ.

सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसी कार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चावल से भरा ट्रक पलटा,ड्राइवर की मौत : वहीं दूसरा सड़क हादसा पेंड्रा के घटौली गांव के पास हुआ. जहां पर गौरेला के गर्ग राइस मिल से चावल लोड कर ट्रक रायपुर तिल्दा जाने को निकला था. जिसके बाद ट्रक घटौली गांव पहुची थी कि ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा पलटा. हादसे में सारबहरा निवासी ट्रक चालक जवाहर सिंह की मौत हो गई.फिलहाल दोनों ही मामलों में पेंड्रा पुलिस जांच में जुट गई है.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम चन्देल का कहना है दोनों ही मामलों में पेंड्रा पुलिस जांच में जुट गई है.विधिवत जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.

गौरेला पेंड्रा मरवाही में हुए हादसे

27 अगस्त 2025 : रायपुर के रेलवे अस्पताल की एंबुलेंस और बाइक की जोरदार टक्कर हुई. इस टक्कर और बाइक सवार और एंबुलेंस ड्राइवर दोनों घायल हो गए थे. जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था. घटना भांडी बसंतपुर बाइपास मार्ग के बारी उमराव गांव के पास हुई. ड्राइवर वेतन नहीं देने पर एंबुलेंस लेकर भाग रहा था.

10 अगस्त 2025 : तेज रफ्तार बाइक पहले से सड़क पर बैठी गाय से टकराई. फिर बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई. जबकि एक शख्स गंभीर रुप से घायल हुआ था. हादसे में अपनी जान गंवाने वाले एक ही गांव के थे.

8 जुलाई 2025 : नेशनल हाईवे 45 जबलपुर से अमरकंटक केंवची होते हुए रतनपुर बिलासपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा हुआ.इस मार्ग पर रोड मरम्मत का काम चालू था. निर्माणाधीन मार्ग पर कोयला से लदा ट्रक पुल पार करने के चक्कर में पानी में बह गया. घटना केंदा से रतनपुर मुख्यमार्ग की थी.

29 जून 2025 : गौरेला पेंड्रा मरवाही में एक दर्दनाक हादसा हुआ . यहां एक महिला अपने रिश्तेदार के घर आई हुई थी. वह अपने नवजात बच्चे को गोद में बिठाकर परिचित के साथ स्कूटी पर जा रही थी. इसी दौरान स्कूटी ब्रेकर पर अनियंत्रित हो गई.जिसमें बच्चा और महिला दोनों नीचे गिर गए.हादसे में दोनों की गंभीर चोट नहीं आई.

18 मई 2025 : जिला परिवहन प्रभारी की सरकारी गाड़ी से बाइक सवार शख्स की टक्कर हुई थी. घटना के वक्त यातायात प्रभारी खुद गाड़ी चला रहे थे. हादसे के बाद घायल ग्रामीण को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद परिवहन प्रभारी मौके से चले गए. वहीं घायल को ज्यादा चोट लगने के कारण बिलासपुर सिम्स में भर्ती कराया गया.

