रावी नदी में गिरी कार, मणिमहेश यात्रा से लौट रहे थे सभी श्रद्धालु - CHAMBA CAR ACCIDENT

मणिमहेश यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार रावी नदी में जा गिरी. सभी कार सवार पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

रावी नदी में गिरी कार
रावी नदी में गिरी कार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 9:33 AM IST

चंबा: पठानकोट-चंबा- भरमौर नेशनल हाईवे पर देर रात करीब 1:30 बजे एक कार दुर्घटना का शिकार हो गई. कार अनियंत्रित होकर रावी नदी में जा गिरी, हादसे में कार सवार तीन लोग नदी के तेज बहाव में बह कर लापता हो गए, जबकि दो को सुरक्षित निकाल लिया गया, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा भेज दिया गया है.

कार में सवार सभी लोग पंजाब के संगरूर के रहने वाले हैं और मणिमहेश यात्रा पर आए थे. जानकारी के मुताबिक ये सभी श्रद्धालु रात करीब 1:30 बजे मणिमहेश यात्रा से लौट रहे थे. श्रृद्धालुओं की कार दुर्गेठी के धाई देवी मंदिर के समीप कुत्ते को बचाने के प्रयास में करीब 300 मीटर गहरी खाई में नीचे जा गिरी. हादसे के वक्त गाड़ी में कुल पांच लोग सवार थे. दो लोगों को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करके मेडिकल कॉलेज चंबा भेज दिया.

तीनों की तलाश जारी

हादसे की जानकारी मिलने के बाद एनडीआरफ, होमगार्ड और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक लापता लोगों का कोई सुराग नहीं लग पाया है. एसपी चंबा अभिषेक यादव का कहना है कि 'भरमौर नेशनल हाई-वे पर कार दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली थी. रात को ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कार्रवाई शुरू कर दी. तीन लापता लोगों की तलाश जारी है. छानबीन के बाद ही दुर्घटना के कारणों का पता चल सकेगा.'

पत्थर लगने से श्रद्धालु की मौत

वहीं, गुरुवार को हड़सर से ऊपर मणिमहेश ट्रैक पर बुई नाला के पास पत्थर लगने से मणिमहेश यात्रा पर निकले श्रृद्धालु की मौत हो गई. मृतक जम्मू के डोडा का रहने वाला है. भरमौर एनएच पर स्थित लोथल घार में लैंड स्लाइड होने के बाद मणिमहेश यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था. करीब शाम आठ बजे सड़क मार्ग खुलने के बाद लोगों को आगे की अनुमति दी गई. यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रोक लिया गया था. प्रशासन ने श्रद्धालुओं से चंबा में ही रुकने की अपील की थी.

प्रशासन ने की ये अपील

उधर, चंबा में हो रही बारिश के चलते डीसी चंबा मुकेश रेप्सवाल ने आमजन और मणिमहेश यात्रियों से चंबा भरमौर मार्ग पर यात्रा ना करने की अपील की है.उन्होंने कहा कि बारिश के कारण चंबा भरमौर नेशनल हाई-वे पर विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन व पत्थर गिरने की संभावनाओं के चलते श्रृद्धालु और आमजन सुरक्षा के लिहाज से चंबा से आगे यात्रा ना करें. आपात स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 9816698166, तथा 1077 पर संपर्क करें.

