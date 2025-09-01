ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा में बेनेट यूनिवर्सिटी के छात्रों से भरी कार ट्रक से टकराई, एक छात्रा की मौत, चार घायल - GREATER NOIDA ROAD ACCIDENT

बेनेट यूनिवर्सिटी के छात्रों से भरी कार पेरिफेरल रोड के पास खड़े ट्रक से टकरा गई. इस हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई.

ग्रेटर नोएडा में हादसा
ग्रेटर नोएडा में हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 1, 2025 at 8:19 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के बेनेट यूनिवर्सिटी के छात्रों से भरी कार रामपुर-सिरसा पेरिफेरल रोड के पास खड़े ट्रक से टकरा गई. ट्क्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. कार में सवार एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि 4 छात्र गंभीर रुप से घायल हो गए हैं.

सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना दादरी पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है. साथ ही हादसे के शिकार छात्रों के परिजनों को सूचना दी गई है. सभी छात्र बेनेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना दादरी क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर फतेहपुर गांव में एक कार ने पिछे से ट्रक में टक्कर मार दी. हादसे में कार सवार बैनेट यूनिवर्सिटी के छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए. आनन-फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान युवती इशिका को डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया गया. अन्य घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. पुलिस के अनुसार मौके पर शांति व्यवस्था कायम है. पुलिस हादसे की जांच कर रही है. हादसा के शिकार छात्रों के परिजनों को सूचना दी जा रही है.

इससे पहले भी ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल रोड पर अकबरपुर टोल प्लाजा के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया था. यहां खड़े ट्रक में कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार 6 लोग घायल हो गए थे. सूचना मिलने पर थाना दादरी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. जहां इलाज के दौरान तीन युवकों गौरव, लोकेश और गौतम की मौत हो गई थी. जबकि ललित अरविंद और कुलदीप को भी चोटे आई थी. जिनका इलाज चल रहा था. सूचना मिलने पर मृतकों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे. पुलिस ने कार और ट्रक को कब्जे में लेकर हादसे के कारणों की जांच शुरू की थी.

