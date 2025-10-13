ETV Bharat / state

कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, फिर युवक को कुचलते हुए फरार हुआ चालक

कोटा में एक कार ने बाइक सवार को बुरी तरह टक्कर मारा और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी.

कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर
कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 13, 2025 at 12:47 PM IST

2 Min Read
कोटा : आरके पुरम थाना इलाके के श्रीनाथपुरम में कार और बाइक के टक्कर का मामला सामने आया है. कार चालक ने बाइक को टक्कर मार दी और उसे कुचलता हुआ निकल गया. फिलहाल युवक का अस्पताल में उपचार चल रहा है.

आरके पुरम थाना अधिकारी महेंद्र मारू ने बताया कि श्याम नगर गली नंबर 5 निवासी राकेश कुमार डांगी बाइक पर सवार होकर अपने बच्चों को कोचिंग छोड़ने गए थे. वापसी में आते समय सड़क को क्रॉस करते समय यह हादसा हुआ है, जिसमें श्रीनाथपुरम स्टेडियम के नजदीक एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी. इसके बाद बाइक और बाइक पर सवार युवक काफी दूर तक घसीटता हुआ गया. इसके बाद कार चालक उसे कुचलता हुआ निकल गया.

युवक की स्थिति नाजुक : घटनाक्रम के बाद आसपास के लोगों ने उसे तुरंत उपचार के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया. पहले तीन बत्ती स्थित निजी अस्पताल ले गए थे, जहां से कॉमर्स कॉलेज स्थित निजी अस्पताल रेफर कर दिया था. इसके बाद मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में उन्हें उपचार के लिए ले आए हैं. उनकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है. उनके पूरे शरीर में चोट है. मौके से कार चालक फरार हो गया था.

थानाधिकारी का कहना है कि शनिवार 11 अक्टूबर को यह दुर्घटना हुई थी. मौके से कार चालक वाहन के साथ फरार हो गया था. इसके संबंध में आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पीड़ित राकेश कुमार डांगी के छोटे भाई धर्मेंद्र कुमार डांगी ने शिकायत दी थी, जिसमें कार का नंबर और कंपनी की जानकारी दी थी. कार के नंबर के आधार पर मालिक का पता लगा लिया गया है. वाहन को कौन चला रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है.

