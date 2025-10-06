ETV Bharat / state

फरीदाबाद में कार में लगी आग, जिंदा जला चालक, अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई गाड़ी

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां चलती कार में अचानक आग लग गई. हादसे में कार चालक युवक की जिंदा जलकर मौके पर ही मौत हो गई. हादसा ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-84 पुरी प्राणायाम सोसाइटी वाली सड़क पर हुआ है. घटना रविवार दोपहर करीब 4 बजे की बताई जा रही है.

गाड़ी में जिंदा जला युवक: जानकारी के मुताबिक, मृतक भूपानी गांव का रहने वाला अजय कुमार था, मृतक की उम्र करीब 27 साल बताई जा रही है. अजय अपनी हुंडई औरा कार से ओला कैब में चलाता था. बताया जा रहा है कि रविवार दोपहर उसकी कार पंचर हो गई थी. जिसके बाद वह कार को लेकर बनवाने जा रहा था. रास्ते में कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और इस दौरान कार में आग लग गई. देखते ही देखते आग की लपटों ने कार को अपनी चपेट में ले लिया. इस दौरा कार भी आग में जलकर खाक हो गई.

कार जलकर खाक: मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि, "कार में आग इतनी तेजी से फैल गई थी कि अजय को बाहर निकालना मुश्किल हो गया. स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया लेकिन अजय की जान नहीं बच पाई. सूचना दमकल विभाग को भी दी गई. मौके पर पहुंची फायर टीम ने आग पर काबू पाया. हालांकि कार जलकर खाक हो चुकी थी".