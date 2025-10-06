फरीदाबाद में कार में लगी आग, जिंदा जला चालक, अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई गाड़ी
फरीदाबाद में कार में आग लगने से युवक की जिंदा जलकर मौत हो गई है. हादसा रविवार दोपहर 4 बजे का बताया जा रहा है.
Published : October 6, 2025 at 2:34 PM IST
फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां चलती कार में अचानक आग लग गई. हादसे में कार चालक युवक की जिंदा जलकर मौके पर ही मौत हो गई. हादसा ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-84 पुरी प्राणायाम सोसाइटी वाली सड़क पर हुआ है. घटना रविवार दोपहर करीब 4 बजे की बताई जा रही है.
गाड़ी में जिंदा जला युवक: जानकारी के मुताबिक, मृतक भूपानी गांव का रहने वाला अजय कुमार था, मृतक की उम्र करीब 27 साल बताई जा रही है. अजय अपनी हुंडई औरा कार से ओला कैब में चलाता था. बताया जा रहा है कि रविवार दोपहर उसकी कार पंचर हो गई थी. जिसके बाद वह कार को लेकर बनवाने जा रहा था. रास्ते में कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और इस दौरान कार में आग लग गई. देखते ही देखते आग की लपटों ने कार को अपनी चपेट में ले लिया. इस दौरा कार भी आग में जलकर खाक हो गई.
कार जलकर खाक: मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि, "कार में आग इतनी तेजी से फैल गई थी कि अजय को बाहर निकालना मुश्किल हो गया. स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया लेकिन अजय की जान नहीं बच पाई. सूचना दमकल विभाग को भी दी गई. मौके पर पहुंची फायर टीम ने आग पर काबू पाया. हालांकि कार जलकर खाक हो चुकी थी".
पुलिस कर रही जांच: बीपीटीपी थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि "पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में पहुंचाया. परिजनों को सूचना दी गई है. परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव और कार की पहचान की है". परिजनों ने बताया कि "अजय अपने परिवार में दो भाईयों में सबसे बड़ा था. उसके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं. एक तीन साल की बेटी और एक डेढ़ साल का बेटा है. इस दर्दनाक हादसे के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर है. पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है. हादसे क कारणों का पता लगाने की कार्रवाई जारी है",
