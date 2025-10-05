ETV Bharat / state

उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा, मंदाकिनी नदी में गिरी कार, एक की मौत, कई घायल

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ हाईवे पर काकड़ागाड़ के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण कार दुर्घटनाग्रस्त होकर सीधे मंदाकिनी नदी में जा गिरी. हादसे में चालक की मौत हो गई तो कार सवार 5 यात्री घायल हो गए. घायल यात्रियों का डीडीआरएफ एवं एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू किया, फिर उन्हें अस्पताल पहुंचाया. जहां पर उनका उपचार चल रहा है.

पहले कार पर पत्थर गिरा, फिर पत्थर के साथ नदी में गिरी कार: जानकारी के मुताबिक, रविवार यानी 5 अक्टूबर को शाम करीब 5:48 बजे केदारनाथ हाईवे पर कुंड क्षेत्र में काकडागाड़ के पास एक कार संख्या UP 32 JB 0101 पर पहाड़ी से अचानाक पत्थर आ गिरे. जिससे कार अनियंत्रित होकर मंदाकिनी नदी के किनारे जा पहुंची. हादसा इतना भयानक था कि चालक की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

मंदाकिनी नदी में गिरी कार (फोटो सोर्स- SDRF)

हादसे में चालक की गई जान, 5 यात्री घायल: बताया जा रहा है कि कार गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग की ओर आ रही थी. जिसमें 6 लोग सवार थे. हादसे में कार चालक की मौके पर ही जान चली गई. जबकि, 5 घायल यात्रियों का डीडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर उपचार के लिए 108 के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त्यमुनि पहुंचाया.