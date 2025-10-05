ETV Bharat / state

उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा, मंदाकिनी नदी में गिरी कार, एक की मौत, कई घायल

उत्तराखंड में केदारनाथ हाईवे पर काकड़ागाड़ के पास दर्दनाक हादसा, चालक की मौत, 5 लोग घायल, पहले कार पर पत्थर गिरा,फिर कार नदी में गिरी

RUDRAPRAYAG CAR ACCIDENT
दुर्घटनाग्रस्त कार (फोटो सोर्स- SDRF)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 5, 2025 at 8:03 PM IST

Updated : October 5, 2025 at 8:28 PM IST

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ हाईवे पर काकड़ागाड़ के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण कार दुर्घटनाग्रस्त होकर सीधे मंदाकिनी नदी में जा गिरी. हादसे में चालक की मौत हो गई तो कार सवार 5 यात्री घायल हो गए. घायल यात्रियों का डीडीआरएफ एवं एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू किया, फिर उन्हें अस्पताल पहुंचाया. जहां पर उनका उपचार चल रहा है.

पहले कार पर पत्थर गिरा, फिर पत्थर के साथ नदी में गिरी कार: जानकारी के मुताबिक, रविवार यानी 5 अक्टूबर को शाम करीब 5:48 बजे केदारनाथ हाईवे पर कुंड क्षेत्र में काकडागाड़ के पास एक कार संख्या UP 32 JB 0101 पर पहाड़ी से अचानाक पत्थर आ गिरे. जिससे कार अनियंत्रित होकर मंदाकिनी नदी के किनारे जा पहुंची. हादसा इतना भयानक था कि चालक की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

RUDRAPRAYAG CAR ACCIDENT
मंदाकिनी नदी में गिरी कार (फोटो सोर्स- SDRF)

हादसे में चालक की गई जान, 5 यात्री घायल: बताया जा रहा है कि कार गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग की ओर आ रही थी. जिसमें 6 लोग सवार थे. हादसे में कार चालक की मौके पर ही जान चली गई. जबकि, 5 घायल यात्रियों का डीडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर उपचार के लिए 108 के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त्यमुनि पहुंचाया.

कार हादसे में मौत-

  1. मुकेश कुमार पुत्र विजय बहादुर मौर्य (उम्र 40 वर्ष), निवासी- जैयदपुर, शांति नगर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश

कार हादसे में घायल-

  1. अंजलि मौर्य पत्नी मुकेश कुमार (उम्र 32 वर्ष), निवासी- जैयदपुर, शांति नगर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश
  2. अमोली पुत्री मुकेश कुमार (उम्र 5 वर्ष), निवासी- जैयदपुर, शांति नगर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश
  3. अरुण मौर्य पुत्र कुंज बिहारी मौर्य (उम्र 40 वर्ष), निवासी- केशरबाग, लोटेश रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
  4. रचना पत्नी अरुण मौर्य, निवासी- केशरबाग, लोटेश रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
  5. पिहू पुत्री अरुण मौर्य (उम्र 2.5 वर्ष), निवासी- केशरबाग, लोटेश रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

रुद्रप्रयाग जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि हादसे की सूचना पर डीडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. जहां रेस्क्यू अभियान को अंजाम दिया गया. हादसे में चालक मुकेश कुमार की मौत हुई है. जबकि, कार सवार लोग घायल हुए हैं. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

RUDRAPRAYAG CAR ACCIDENT
दुर्घटनास्थल पर एसडीआरएफ की टीम (फोटो सोर्स- SDRF)

बता दें कि उत्तराखंड में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं. बीते दिनों भी पिथौरागढ़ के थल क्षेत्र में कार खाई में गिर गई थी. इस हादसे में पूर्व सैनिक समेत दो लोगों की मौत हुई. इसके अलावा मसूरी में कार हादसे का शिकार हो गई थी. जिसमें 5 लोग घायल हो गए थे. ये सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने दिल्ली जा रहे थे.

Last Updated : October 5, 2025 at 8:28 PM IST

