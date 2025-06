ETV Bharat / state

रुद्रप्रयाग में 200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, बैंक मैनेजर की मौके पर दर्दनाक मौत - CAR ACCIDENT IN RUDRAPRAYAG

सड़क हादसे का शिकार हुई कार ( Rudraprayag car accident )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : June 26, 2025 at 9:10 AM IST | Updated : June 26, 2025 at 9:23 AM IST 2 Min Read

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. वहीं रुद्रप्रयाग में सन बैंड के पास बुधवार रात एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. बताया जा रहा है कि कार अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई. हादसे में कार सवार चमोली जिला सहकारी बैंक सतेराखाल शाखा के मैनेजर की मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. गौर हो कि रुद्रप्रयाग जिले में आज दो हादसों से पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया. जहां एक ओर सन बैंड के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक चमोली जिला सहकारी बैंक सतेराखाल शाखा में मैनेजर पर तैनात था. स्थानीय लोगों ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है.

वहीं हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए. जिला सहकारी बैंक मैनेजर गोपेश्वर बैठक से घर लौट रहे थे, तभी वो हादसे का शिकार हुए. दूसरी ओर बदरीनाथ एनएच पर एक टेंपो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में समा गई. बताया जा रहा है कि टेंपो ट्रैवलर चालक समेत 19 तीर्थयात्री सवार थे. हादसा बदरीनाथ नेशनल हाईवे पर घोलतीर के समीप घटित हुआ. हादसे के दौरान 9 तीर्थयात्री छिटककर पहाड़ी पर अटक गए, जिसमें से एक की मौत हो गई, वहीं 8 लोग घायल हो गए. जबकि बाकी 10 तीर्थयात्रियों की तलाश की जा रही है. सूचना के बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच चुका है. पढ़ें-उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा, बदरीनाथ एनएच पर अलकनंदा में समाई तीर्थ यात्रियों की टेंपो ट्रैवलर

Last Updated : June 26, 2025 at 9:23 AM IST