देहरादून में नशे में धुत तेज रफ्तार कार चालक ने 3 लोगों को रौंदा, गंभीर घायल - ROAD ACCIDENT IN DEHRADUN

देहरादून में शराब के नशे में धुत कार सवार ने तीन लोगों को रौंद दिया. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Dehradun Road Accident
कॉन्सेप्ट इमेज (Photo-ETV Bharat)
Published : August 28, 2025 at 8:56 AM IST

Updated : August 28, 2025 at 9:03 AM IST

देहरादून: थाना प्रेमनगर क्षेत्र के नंदा की चौकी में बीती देर रात एक तेज रफ्तार कार ने तीन लोगों को पीछे से टक्कर मारकर घायल कर दिया. जिसमें दो स्कूटी सवार और एक राहगीर था. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा. साथ ही कार चालक को मौके से गिरफ्तार किया गया. पुलिस का कहना है कि कार चालक नशे में धुत था. पुलिस के अनुसार घटना के बाद अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है.

बीती रात सेलाकुई निवासी कैलाश अपने वाहन से घर जा रहा था. नंदा की चौकी के पास तेज रफ्तार कार ने अनियंत्रित होकर सड़क पर जा रहे लोगों को टक्कर मार दी. जिसके बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलने के बाद थाना प्रेमनगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से दो घायलों को अस्पताल भेजा. जबकि एक घायल को प्रेमनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

थाना प्रेमनगर प्रभारी कुंदन राम ने बताया है कि पुलिस ने मौके से कार चालक कैलाश को गिरफ्तार किया और जांच करने पर कार चालक के शराब पीने की पुष्टि हुई है. कार चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और कार को सीज कर दिया गया है. साथ ही सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है. घायल होने वालों में होटल लीव-इन झाझरा निवासी राजू साहनी, उनकी पत्नी रेखा साहनी स्कूटी में सवार थे. जबकि नंदा की चौकी निवासी घायल चंद्र जायसवाल पैदल चल रहा था. साथ ही पुलिस द्वारा घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई जारी है.

देहरादून में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. राजपुर रोड पर मार्च 2025 में एक तेज रफ्तार लग्जरी मर्सिडीज कार ने साईं मंदिर के पास पैदल चल रहे चार लोगों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और दो लोग घायल हुए थे. स्कूटी को बचाने की कोशिश में यह हादसा हुआ था घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया था. लेकिन बाद में पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया था.

देहरादून में तेज रफ्तार ड्राइविंग और लापरवाही से गाड़ी चलाने की बढ़ती घटनाएं चिंता का सबब बनती जा रही है. वहीं 28 जुलाई 2025 को पटेल नगर क्षेत्र के आईएसबीटी के पास प्राइवेट बस की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवती की मौत हो गई थी. घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की थी.

