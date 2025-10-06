ETV Bharat / state

कार चालक ने शख्स को 500 मीटर तक घसीटा, 1 की मौत, 5 घायल, धमतरी के भटगांव की घटना

हादसे के वक्त कार चालक नशे में धुत था. पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है.

कार चालक ने शख्स को 500 मीटर तक घसीटा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 6, 2025 at 9:08 AM IST

3 Min Read
धमतरी: रविवार की देर शाम रुद्री थाना अंतर्गत भटगांव रोड में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. यहां नशे में कार चालक ने सड़क पर चल रहे कई लोगों को टक्कर मार दी. टक्कर लगने के बाद एक शख्स कार के नीचे फंस गया. भागने के चक्कर में कार ड्राइवर करीब 500 मीटर तक शख्स को घसीटता रहा. हादसे में 1 की मौत हो गई है जबकि 5 लोग बुरी तरह से घायल हैं. सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है.

कार चालक ने कई लोगों को कुचला: घटना की सूचना मिलते ही कार चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार चालक नशे मे धुत था. जिस वक्त कार चालक नशे में शख्स को गाड़ी से घसीट रहा था उस वक्त का वीडियो भी राहगीरों ने बना लिया. मौके पर मौजूद लोगों का आरोप है कि कार चालक नशे में था और लापरवाही से सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहा था. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कई लोग गाड़ी की चपेट में आने से बाल बाल बच गए नहीं हादसे में कई लोगों की जान जा सकती थी.

भटगांव रोड में कार चालक की लापरवाही के चलते हादसा हुआ है. कार में व्यापारी का कपड़ा लोड था. हमने चालक को गिरफ्तार कर लिया है. हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है. जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी: अमित बघेल, थाना प्रभारी, रुद्री

कार चालक काफी नशे में था और तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रहा था. कार की टक्कर में एक की मौत हो गई जबकि पांच लोग घायल हुए हैं. कार अगर सड़क किनारे जाकर नहीं रुकती तो कई और लोगों को अपनी चपेट में ले सकती थी: प्रत्यक्षदर्शी

नशे में था कार चालक: घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे में एक युवक की जान चली गई है जबकि कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं. लोगों का कहना था कि कार में कपड़े भरे हुए थे और ड्राइवर तेज रफ्तार से गाड़ी को भगा रहा था. कार ड्राइवर ने जिस युवक को 500 मीटर तक घसीटा वो युवक साइकिल से अपने घर लौट रहा था. लोगों ने बताया कि कार की रफ्तार ज्यादा होने की वजह से ड्राइवर कार को नहीं संभाल पाया और गाड़ी सड़क से नीचे उतर गई. गाड़ी के नीचे बड़ा पत्थर आ जाने से गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई. इतने में कार का पीछा कर रहे लोग मौके पर पहुंच गए. रुद्री पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है. घायलों को अलग अलग एंबुलेंसों से अस्पताल भेजा गया. गंभीर रुप से घायल एक शख्स को डॉक्टरों ने अस्पताल में मृत घोषित कर दिया. मृतक युवक का नाम कांशीराम साहू था और वो पेंडरवानी का रहने वाला था.

