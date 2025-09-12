ETV Bharat / state

ललितपुर में रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवारों को कुचला, तीन की मौत

ललितपुर: यूपी के ललितपुर में गुरुवार को रफ्तार का कहर देखने को मिला. कोतवाली महरौनी के ग्राम छिल्ला में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार तीन लोगों को टक्कर मार दी. हादसे में एक ही परिवार के तीन की मौत हो गई. वहीं, परिवार वालों का रो-रोकर हाल बेहाल है. बताया जा रहा है कि कार चालक थाना मदनपुर में पैरोकार पद कार्यरत है. पुलिस अधीक्षक ने उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है.

दरअसल, कोतवाली महरौनी के ग्राम अण्डेला निवासी लाखन (28) उर्फ लख्खी पुत्र बाबूलाल रजक अपने चचेरे भाई छोटू (28) पुत्र भूपत रजक व चाचा विद्रावन (32) पुत्र कोमल के साथ गुरुवार की शाम सब्जी लेने के लिए ग्राम सिलावन बाइक से गए थे. तीनों एक ही बाइक से सब्जी लेकर वापस घर लौट रहे थे, तभी ग्राम छिल्ला के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार तीनों घायल हो गए. घायलों को महरौनी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. जहां विद्रावन की मौत हो गई, जबकि हालत गंभीर होने पर छोटू व लख्खी को ललितपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.



मृतक छोटू के पिता भूपत ने बताया कि वह एक बहन एक भाई में सबसे बड़ा था. वह हैदराबाद में काम करता था और एक सितंबर को घर आया था. उसके एक पुत्री और एक पुत्र है. लाखन मजदूरी व खेती किसानी करता था. उसके भी एक पुत्री और एक पुत्र है. विद्रावन खेत्री किसानी करता था. वह चार भाई, दो बहन में सबसे बड़ा था. उसके दो पुत्र और दो पुत्री है.