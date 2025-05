ETV Bharat / state

कार में आग लगने से मची खलबली, जलकर हुई स्वाहा - FIRE IN CAR

कार में लगी आग ( ETV BHARAT )

Published : May 13, 2025 at 12:57 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 1:18 PM IST

रांची: रांची के पुंदाग इलाके में एक कार में अचानक आग लगने से खलबली मच गई. गनीमत रही कि आग की वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है. हालांकि कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई. सेल सिटी का है मामला दरअसल, रांची के पुंदाग ओपी क्षेत्र के सेल सिटी में एक कार पार्क की गई थी. जिसमें अचानक से आग लग गई. आग लगने की वजह से सेल सिटी में थोड़ी देर के लिए अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद सेल सिटी के हाउस गार्डों ने तुरंत आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया और आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया. कार में लगी भीषण आग (ETV BHARAT) कार किसकी यह जानकारी नहीं

