हरिद्वार में चलती कार अचानक बनी आग का गोला, धू-धू कर जली गाड़ी, चालक ने कूदकर बचाई जान - CAR CAUGHT FIRE IN HARIDWAR

शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है

CAR CAUGHT FIRE IN HARIDWAR
हरिद्वार में चलती कार अचानक बनी आग का गोला (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 13, 2025 at 4:18 PM IST

Updated : August 13, 2025 at 6:20 PM IST

हरिद्वार: दिल्ली–हरिद्वार हाईवे पर बहादराबाद क्षेत्र में बुधवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पतंजलि योगपीठ के पास एक चलती कार अचानक आग की लपटों में घिर गई. कार सवार महिला ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी रोककर तुरंत बाहर छलांग लगाई. जिससे कार सवार महिला की जान बचाई. वहीं, चंद मिनटों में ही कार धू-धू कर जलकर खाक हो गई.

जानकारी के अनुसार, मंगलौर निवासी महिला का पतंजलि योगपीठ के पास मकान निर्माण कार्य चल रहा है. आज बुधवार को वह निर्माण कार्य की देखरेख के लिए कार से बहादराबाद की ओर आ रही थीं. पतंजलि योगपीठ के पास पहुंचते ही कार के इंजन से धुआं उठना शुरू हुआ. देखते ही देखते लपटें फैल गईं. महिला के गाड़ी से कूदते ही मौके पर मौजूद स्थानीय लोग मदद को दौड़े. क्षेत्र के कुछ मुस्लिम युवाओं ने भी आग बुझाने में अहम योगदान दिया. इस बीच पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी.

हरिद्वार में चलती कार अचानक बनी आग का गोला (ETV Bharat)

जानकारी देते हुए हरिद्वार के बहादराबाद के शांतरशाह चौकी इंचार्ज खमेंद्र गंगवार बताया की जैसे ही पुलिस को सूचना मिली पुलिस तुरंत सुबह मौके पर पहुंची. आनन फानन में आग को बुझाने का प्रयास किया. फिलहाल शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है.शांतरशाह चौकी इंचार्ज खमेंद्र गंगवार ने बताया इस हादसे में किसी की जान नहीं गई. महिला को वाहन के जल जाने से भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है.

बता दे गर्मियों में देखा जाता है कि आमतौर पर गाड़ी के गर्म होने की जाने की वजह से टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर फोन में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन आज हरिद्वार में मौसम भी सुहाना था. ज्यादा गर्मी नहीं थी. उसके बावजूद भी कार में आग लगना कर के अंदर ही कोई फॉल्ट प्रतीत होता है.

Last Updated : August 13, 2025 at 6:20 PM IST

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

