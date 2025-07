ETV Bharat / state

उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत, दो घायल - ROAD ACCIDENT IN HALDWANI

कार और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत ( Photo-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : July 14, 2025 at 7:14 AM IST | Updated : July 14, 2025 at 7:22 AM IST 2 Min Read

हल्द्वानी: शहर में फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. यहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई. मामला हल्द्वानी-लालकुआं राष्ट्रीय राजमार्ग का है, हल्दूचौड़ हाईवे पर बने बेतरतीब कट को पार कर रहे बाइक सवार को हल्द्वानी की ओर से आ कार ने जोरदार टक्कर मार दी. जिससे हल्दूचौड़ के व्यवसायी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक को कार घसीटते हुए काफी दूर तक ले गई. घटना के बाद कार हाईवे से नीचे गिर गई और कार सवार दो लोगों को मामूली चोटें आई हैं. हालांकि बाइक सवार को स्थानीय लोगों द्वारा तुरंत हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जानकारी के अनुसार हल्दूचौड़ क्षेत्र में बिजली की दुकान चलाने वाले दीपक जोशी (उम्र 40 वर्ष) बीती रात 10 बजे हल्दूचौड़ बाजार से मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी सड़क पार करते समय हल्द्वानी की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने एसबीआई के सामने कट के ठीक सामने बाइक को टक्कर मार दी. जिसके चलते दीपक जोशी बुरी तरह घायल हो गया हो गया, जिसे आसपास के लोग तुरंत एंबुलेंस की मदद से हल्द्वानी सुशीला तिवारी चिकित्सालय में ले गए, जहां चिकित्सकों ने दीपक को मृत घोषित कर दिया.

Last Updated : July 14, 2025 at 7:22 AM IST