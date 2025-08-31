ETV Bharat / state

उत्तराखंड में बड़ा हादसा, यहां खाई में गिरी कार, एक व्यक्ति की गई जान - UTTARAKHAND ROAD ACCIDENT

उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा, डबरानी और सोनगाड के बीच अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, एक व्यक्ति की मौके पर मौत

UTTARKASHI CAR ACCIDENT
दुर्घटनाग्रस्त कार (फोटो सोर्स- Police)
Published : August 31, 2025 at 8:12 PM IST

Updated : August 31, 2025 at 8:27 PM IST

उत्तरकाशी: सीमांत उत्तरकाशी जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. यह हादसा गंगोत्री हाईवे पर डबरानी और सोनगाड के बीच हुआ है. जहां गंगनानी से हर्षिल की ओर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर खाई में जा गिरी. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया.

वहीं, हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए गंगनानी अस्पताल पहुंचाया. वहीं, शव को खाई से बाहर निकालकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

डबरानी और सोनगाड के बीच कार हादसे का शिकार: जानकारी के मुताबिक, गंगनानी से हर्षिल की ओर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर खाई में जा गिरी. इसमें एक व्यक्ति वाहन गिरते ही ऊपर ही गिर गया था तो वहीं दूसरा व्यक्ति वाहन के साथ नीचे खाई में जा गिरा.

हादसे में एक व्यक्ति घायल: हादसे सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना जयपाल सिंह को खाई से बाहर निकाला. उसके बाद एंबुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए गंगनानी अस्पताल पहुंचाया गया. वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल उत्तरकाशी रेफर किया गया.

हादसे में एक व्यक्ति की मौत: वहीं, दूसरी ओर हादसे में यशपाल की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने उसका शव खाई से बाहर निकालकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल उत्तरकाशी भेज दिया है. फिलहाल, उत्तरकाशी पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

बीती 5 अगस्त को धराली में आई आपदा के दिन डबरानी और सोनगाड में सड़क वॉश आउट हो गई थी. यह हादसा भी इन दोनों जगहों के बीच हुआ है. डबरानी और सोनगाड में सड़क को हाल में खोला गया है. जहां अभी भी सफर करना खतरे से खाली नहीं है.

बता दें कि उत्तराखंड में आए दिन कहीं न कहीं सड़क हादसे हो रहे हैं. जिसमें कई लोगों की असमय ही मौत हो रही है तो कई लोग घायल या जीवन भर के लिए दिव्यांग हो रहे हैं. इन दिनों बरसात का भी मौसम है. ऐसे में पहाड़ी से भूस्खलन और बोल्डर आदि गिरने का खतरा रहता है. ऐसे में सावधानी पूर्वक आवाजाही करें.

इसके अलावा इन दिनों नदी नाले भी उफनाए हुए हैं. ऐसे में गाड़ी से या फिर पैदल इन नालों को पार करने से बचना चाहिए. बरसात के मौसम में अगर जरूरी न हो तो सफर से बचना चाहिए. एक सितंबर यानी सोमवार को भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है. ऐसे में विशेष सावधानी बरतें.

कार हादसे में मौत

  1. यशपाल (उम्र 35 वर्ष), निवासी- सेढ़िया, त्यूणी, देहरादून

कार हादसे में घायल

  1. जयपाल सिंह (उम्र 45 वर्ष), निवासी- सेढ़िया, त्यूणी, देहरादून

Last Updated : August 31, 2025 at 8:27 PM IST

