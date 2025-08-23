ETV Bharat / state

बनारस में बीजेपी विधायक ने सड़क किनारे गांजा बेच रहे दो तस्करों को पकड़ा, पुलिस ने की कानूनी कार्रवाई - CANTT BJP MLA SAURABH SRIVASTAVA

विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि सही समय पर पुलिस को सूचना देनी चाहिए. मैंने यही काम किया है.

Photo Credit: ETV Bharat
कैंट विधानसभा से सौरभ श्रीवास्तव ने बुलायी पुलिस (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : August 23, 2025 at 10:44 PM IST

वाराणसी: कैंट विधानसभा से बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव शनिवार की शाम अचानक से एक्टिव हो गए. उन्होंने अपने क्षेत्र में एक मैरिज लॉन के बाहर अवैध तरीके से नशे का कारोबार कर रहे दो लोगों को रंगे हाथ पकड़ा और सूचना तुरंत पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उनके पास से गांजे की 18 पुड़िया बरामद कीं और दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

टेबल लगाकर दो लोग गांजा बेच रहे थे: कैंट विधानसभा से सौरभ श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं. वह लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं. इसके पहले उनकी मां ज्योत्सना श्रीवास्तव और उनके पहले उनके पिता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव इसी विधानसभा से विधायक रहे थे. हरिश्चंद्र श्रीवास्तव पहले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. सौरभ लगातार सामाजिक मुद्दों पर काफी एक्टिव रहते हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
वाराणसी के महमूरगंज इलाके में बेचा जा रहा था गांजा (Photo Credit: ETV Bharat)

तुलसी उद्यान के बाहर तस्कर बेच रहे थे गांजा: कोविड काल में भी बीजेपी विधायक लोगों की मदद के साथ ही अपनी जान की परवाह किए बिना अस्पताल पहुंचकर कोविड वार्ड में जाकर लोगों से हाल जाना था. शनिवार की शाम वह अचानक वाराणसी के महमूरगंज इलाके में तुलसी उद्यान के बाहर पहुंचे. यहां बाकायदा टेबल लगाकर दो लोग गांजे के अवैध कारोबार कर रहे थे.

हर नागरिक पुलिस का करे सहयोग: विधायक ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और स्थानीय पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनका सारा सामान जब्त कर लिया. विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, पर वह हर जगह नहीं हो सकती. हर नागरिक को पुलिस का सहयोग करना चाहिए. गलत कामों को रोकने का प्रयास करना चाहिए. सही समय पर पुलिस को सूचना देनी चाहिए. मैंने यही काम किया है.

