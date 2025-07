ETV Bharat / state

अंबाला कैंट में जमीन पर कब्जा लेने पहुंची कैंटोनमेंट बोर्ड टीम, माली परेड निवासियों ने जमकर किया विरोध - MALI PARADE IN AMBALA CANTT

Published : July 25, 2025

अंबाला: हरियाणा के अंबाला कैंट का माली परेड इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है. पिछले 70-80 सालों से यहां रह रहे लोगों को अब उनके आशियाने उजड़ने का डर सताने लगा है. दरअसल, 2 जुलाई को यहां पर कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा कार्रवाई की गई थी. उसके बाद दोबारा कार्रवाई करने पहुंची, लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड की टीम को बिना कार्रवाई के वापस लौटना पड़ा. क्योंकि यहां पर सैंकड़ों की संख्या में लोगों एकत्रित हो गए और जमकर विरोध किया. आशियाना उजड़ने का डर: अंबाला कैंट का माली परेड एरिया जिसमें, करीब 70-80 साल पहले अंग्रेजों ने लोगों को खेती करने के लिए जमीन दी थी. इन दिनों ये माली परेड सुर्खियों में बनी हुई है. यहां के लोगों को अब अपने आशियाने गंवाने का डर सताने लगा है. बता दें कि 2 जुलाई को यहां पर कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा कार्रवाई की गई थी. जिसका लोगों ने जमकर विरोध किया था. गुरुवार को एक बार फिर कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा माली परेड पर कार्रवाई की जानी थी, लेकिन लोगों ने यहां जमकर विरोध किया. जिसके चलते स्थिति अनुकूल न होने के चलते कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा. लोगों ने जमकर किया विरोध: जानकारी देते हुए कैंटोनमेंट बोर्ड सीईओ राहुल आनंद ने बताया कि 2 जुलाई को हमने कार्रवाई की थी. जो यहां अतिक्रमण किया गया था. जो जमीन खाली पड़ी थी और भारत सरकार की थी, उसको हमने सुरक्षित वापस किया था. उन्होंने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए उसका बजट किया जा सके. ताकि यहां के लोगों का विकास हो सके और वार्ड बंदी की जा सके. इसलिए कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि आज यहां काफी भीड़ थी. स्थिति अनुकूल न होने के चलते कार्रवाई को टाला गया है. लोगों का कहना है कि हाईकोर्ट में उनकी एक अपील लंबित है. जिस पर कैंटोनमेंट बोर्ड ने कहा कि 1 अगस्त की तारीख नजदीक है, दोबारा कार्रवाई के लिए पहुंचेंगे. लोगों ने जमकर किया विरोध (Etv Bharat)

