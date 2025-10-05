ETV Bharat / state

आगरा में हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराया कैंटर, महिला-किशोर समेत 4 की मौत

आगरा: सिकंदरा थाना क्षेत्र के रुनकता में आगरा-दिल्ली हाईवे पर शनिवार देर रात अनियंत्रित कैंटर खड़े ट्रक से टकरा गया. जिससे पीछे आ रहे छह वाहन एक के बाद कैंटर से भिड़ गए. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. मृतकों में एक किशोर व एक महिला भी शामिल है. जबकि, तीन लोग घायल हुए हैं. हादसे के बाद हाईवे पर अफरातफरी मच गई और जाम लग गया. पुलिस ने वाहनों को हाईवे से हटवाकर यातायात शुरू कराया. मृतकों में किशोर की पहचान अभी नहीं हो सकी है.

शनिवार रात करीब ग्यारह बजे हाईवे स्थित गोवर्धन ढाबा के समीप यह हादसा हुआ. आगरा से मथुरा की ओर जा रहा कैंटर खड़े ट्रक से टकरा गया. कैंटर के पीछे चल रहे छह अन्य वाहन भी एक के बाद एक टकराते चले गए. इससे कैंटर में सवार 5 लोग वाहनों के बीच फंस गए. हादसे में एक किशोर, एक महिला और दो युवकों की मौके पर मौत हो गई. एक अन्य घायल है. सूचना पर पुलिस पहुंची. पुलिस ने राहगीरों की मदद से केबिन तोड़कर शवों व घायलों को बाहर निकाला. मृतकों की शिनाख्त कागजों आधार पर हुई.