आगरा में हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराया कैंटर, महिला-किशोर समेत 4 की मौत

हादसे के बाद हाईवे पर लगा जाम, मृतकों में किशोर की नहीं हो सकी पहचान.

आगरा में हादसा.
आगरा में हादसा. (Photo Credit; ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 11:57 AM IST

आगरा: सिकंदरा थाना क्षेत्र के रुनकता में आगरा-दिल्ली हाईवे पर शनिवार देर रात अनियंत्रित कैंटर खड़े ट्रक से टकरा गया. जिससे पीछे आ रहे छह वाहन एक के बाद कैंटर से भिड़ गए. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. मृतकों में एक किशोर व एक महिला भी शामिल है. जबकि, तीन लोग घायल हुए हैं. हादसे के बाद हाईवे पर अफरातफरी मच गई और जाम लग गया. पुलिस ने वाहनों को हाईवे से हटवाकर यातायात शुरू कराया. मृतकों में किशोर की पहचान अभी नहीं हो सकी है.

शनिवार रात करीब ग्यारह बजे हाईवे स्थित गोवर्धन ढाबा के समीप यह हादसा हुआ. आगरा से मथुरा की ओर जा रहा कैंटर खड़े ट्रक से टकरा गया. कैंटर के पीछे चल रहे छह अन्य वाहन भी एक के बाद एक टकराते चले गए. इससे कैंटर में सवार 5 लोग वाहनों के बीच फंस गए. हादसे में एक किशोर, एक महिला और दो युवकों की मौके पर मौत हो गई. एक अन्य घायल है. सूचना पर पुलिस पहुंची. पुलिस ने राहगीरों की मदद से केबिन तोड़कर शवों व घायलों को बाहर निकाला. मृतकों की शिनाख्त कागजों आधार पर हुई.

एसीपी हरीपर्वत अक्षय संजय महाडिक ने बताया कि मृतकों की पहचान विजेंद्र सिंह निवासी शैलाई फिरोजाबाद, रीमा ठाकुर पत्नी श्यामबाबू ठाकुर निवासी गोपालपुर शमशाबाद के रूप में हुई है. घायल एक अन्य युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया. उसकी पहचान उपेंद्र निवासी भरतपुर के रूप में हुई है, जो ग्वालियर से परीक्षा देकर गुरुग्राम लौट रहा था. जबकि किशोर की पहचान नहीं हो सकी है.

