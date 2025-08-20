बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक घिनौनी हरकत सामने आई है. यहां पर कैन वाला आरओ का पानी पेशाब मिलाकर बेचा जा रहा है. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जिसमें गुलावठी में एक वाटर प्लांट के वाहन में रखे पानी के कैन पर किशोर पेशाब करते हुए साफ-साफ दिखाई दे रहा है. लोगों ने प्लांट संचालक पर कार्रवाई की मांग की है. आरोप लगाया कि आरओ के नाम पर सबमर्सिबल का पानी बेचा जा रहा है.

बुलंदशहर का वायरल वीडियो. (Video Credit; Social Media)

गुलावठी में स्थित वाटर प्लांट के वाहन में सप्लाई के लिए रखे पानी के कैन पर किशोर के पेशाब करते वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वाहन में दुकानों व घरों में सप्लाई के लिए वाटर कैन रखे हुए हैं.

उन कैन पर चढ़कर एक किशोर पेशाब कर रहा है. ये कैन नगर की दुकानों व घरों में सप्लाई होते हैं. वीडियो वायरल होने पर लोगों में रोष व्याप्त हो गया. लोगों ने वाटर प्लांट संचालक पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.

लोगों का कहना है कि आरओ के पानी के नाम पर वाटर प्लांट संचालक लोगों के सेहत से खिलवाड़ करने के साथ उन्हें धोखा भी दे रहा है. लोगों का कहना है कि आरओ के पानी के नाम पर लोगों को सबमर्सिबल के पानी की सप्लाई की जा रही है.

वायरल वीडियो नगर के सैदपुर रोड स्थित वाटर प्लांट का बताया जा रहा है. सीओ भास्कर मिश्रा ने बताया कि वीडियो संज्ञान में आया है. मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.

