ETV Bharat / state

बुलंदशहर में पेशाब मिलाकर बेचा जा रहा कैन का पानी; देखें वीडियो - URINATED CANNED WATER

लोगों ने वाटर प्लांट बंद करवाने और मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की, पुलिस ने शुरू की जांच.

Etv Bharat
बुलंदशहर में वाटर कैन पर पेशाब करता किशोर. (Photo Credit; Social Media)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 1:09 PM IST

2 Min Read

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक घिनौनी हरकत सामने आई है. यहां पर कैन वाला आरओ का पानी पेशाब मिलाकर बेचा जा रहा है. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जिसमें गुलावठी में एक वाटर प्लांट के वाहन में रखे पानी के कैन पर किशोर पेशाब करते हुए साफ-साफ दिखाई दे रहा है. लोगों ने प्लांट संचालक पर कार्रवाई की मांग की है. आरोप लगाया कि आरओ के नाम पर सबमर्सिबल का पानी बेचा जा रहा है.

बुलंदशहर का वायरल वीडियो. (Video Credit; Social Media)

गुलावठी में स्थित वाटर प्लांट के वाहन में सप्लाई के लिए रखे पानी के कैन पर किशोर के पेशाब करते वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वाहन में दुकानों व घरों में सप्लाई के लिए वाटर कैन रखे हुए हैं.

उन कैन पर चढ़कर एक किशोर पेशाब कर रहा है. ये कैन नगर की दुकानों व घरों में सप्लाई होते हैं. वीडियो वायरल होने पर लोगों में रोष व्याप्त हो गया. लोगों ने वाटर प्लांट संचालक पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.

लोगों का कहना है कि आरओ के पानी के नाम पर वाटर प्लांट संचालक लोगों के सेहत से खिलवाड़ करने के साथ उन्हें धोखा भी दे रहा है. लोगों का कहना है कि आरओ के पानी के नाम पर लोगों को सबमर्सिबल के पानी की सप्लाई की जा रही है.

वायरल वीडियो नगर के सैदपुर रोड स्थित वाटर प्लांट का बताया जा रहा है. सीओ भास्कर मिश्रा ने बताया कि वीडियो संज्ञान में आया है. मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ेंः सो रहे मजदूर के मुंह पर दबंग ने किया पेशाब, VIDEO वायरल होने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक घिनौनी हरकत सामने आई है. यहां पर कैन वाला आरओ का पानी पेशाब मिलाकर बेचा जा रहा है. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जिसमें गुलावठी में एक वाटर प्लांट के वाहन में रखे पानी के कैन पर किशोर पेशाब करते हुए साफ-साफ दिखाई दे रहा है. लोगों ने प्लांट संचालक पर कार्रवाई की मांग की है. आरोप लगाया कि आरओ के नाम पर सबमर्सिबल का पानी बेचा जा रहा है.

बुलंदशहर का वायरल वीडियो. (Video Credit; Social Media)

गुलावठी में स्थित वाटर प्लांट के वाहन में सप्लाई के लिए रखे पानी के कैन पर किशोर के पेशाब करते वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वाहन में दुकानों व घरों में सप्लाई के लिए वाटर कैन रखे हुए हैं.

उन कैन पर चढ़कर एक किशोर पेशाब कर रहा है. ये कैन नगर की दुकानों व घरों में सप्लाई होते हैं. वीडियो वायरल होने पर लोगों में रोष व्याप्त हो गया. लोगों ने वाटर प्लांट संचालक पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.

लोगों का कहना है कि आरओ के पानी के नाम पर वाटर प्लांट संचालक लोगों के सेहत से खिलवाड़ करने के साथ उन्हें धोखा भी दे रहा है. लोगों का कहना है कि आरओ के पानी के नाम पर लोगों को सबमर्सिबल के पानी की सप्लाई की जा रही है.

वायरल वीडियो नगर के सैदपुर रोड स्थित वाटर प्लांट का बताया जा रहा है. सीओ भास्कर मिश्रा ने बताया कि वीडियो संज्ञान में आया है. मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ेंः सो रहे मजदूर के मुंह पर दबंग ने किया पेशाब, VIDEO वायरल होने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

BULANDSHAHR NEWSBULANDSHAHR VIRAL VIDEOBULANDSHAHR CRIME NEWSUP NEWSURINATED CANNED WATER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, सीएम योगी ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

SDM ज्योति मौर्य का पति आलोक 2 गरीब बच्चियों को बनाएगा IAS अफसर, उठाया पढ़ाई का जिम्मा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.