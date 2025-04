ETV Bharat / state

JDA की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में कैंडल मार्च, आरोप-सड़क के एक तरह हटाए अतिक्रमण - CANDLE MARCH AGAINST JDA

जयपुर में जेडीए कार्रवाई के विरो में कैंडल मार्च ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : April 13, 2025 at 9:36 AM IST | Updated : April 13, 2025 at 9:41 AM IST 3 Min Read

जयपुर : राजधानी जयपुर में खातीपुरा तिराहे से झारखंड मोड़ तक सड़क 160 फीट चौड़ी करने के लिए चार दिन पहले जयपुर विकास प्राधिकारण (JDA) की कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों की नाराजगी मुखर होने लगी है. लोगों की नाराजगी की वजह यह है कि सड़क के एक तरफ के अतिक्रमण हटा दिए गए, लेकिन दूसरी ओर ज्यों के त्यों छोड़ दिए. लोगों का कहना है कि सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा के दबाव में सड़क के एक तरफ के अतिक्रमण नहीं छेड़े गए. मालूम हो राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर 200 फीट बाइपास तक सड़क चौड़ी करनी है ताकि ट्रैफिक सुधार में मदद मिले. ढाई किलोमीटर क्षेत्र में JDA की कार्रवाई को लेकर स्थानीय निवासियों ने विरोध किया. स्थानीय राज सिंह और पकंज सिंह ने इसे एकतरफा व मनमानीपूर्ण कार्रवाई बताया. लोगों की नाराजगी इस पर है कि झारखंड मोड़ से 200 फीट बाइपास तक सड़क 160 फीट चौड़ी करनी है तो उसमें दोनों तरफ के अतिक्रमण हटाए जाने चाहिए. आरोप है कि जेडीए ने एक तरफ के अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए, लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा के दबाव में अतिक्रमण नहीं हटा रहा. इससे लोगों में रोष है. लोगों ने चेताया कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र की तरफ के अतिक्रमण भी हटाया जाएं. जब तक समान रूप से अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा, तब तक लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराएंगे. उधर, सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि यहां 100 फीट की सड़क है. इस पर एक भी अतिक्रमी नहीं है. सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए जेडीए विधिक प्रक्रिया अपनाए और प्रभावितों को मुआवजा दे. पढ़ें: अतिक्रमियों को हाईकोर्ट से राहत नहीं, हाईकोर्ट ने तथ्य छिपाने पर जताई नाराजगी

274 अवैध निर्माण चिह्नित: बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेडीए ने पांच टीमें बनाई, जिसने 5 से 8 अप्रैल तक लोगों से अवैध निर्माण हटाने की समझाइश की. इसके बाद 9 अप्रैल से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की. पूरे क्षेत्र में 274 अवैध निर्माण चिह्नित किए. इनमें 162 कॉमर्शियल भवन हैं, जबकि शेष रिहायशी और खाली प्लॉट हैं. प्रभावित होने वाले प्रमुख संस्थानों में सात शैक्षणिक, दो मंदिर, छह हॉस्पिटल और चार मैरिज गार्डन शामिल हैं. मौके पर आए विधायक: JDA ने सड़क के एक तरफ अतिक्रमण हटा दिए, लेकिन दूसरी तरफ अतिक्रमण हटाने की बारी आई तो सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा मौके पर पहुंचे. उन्होंने जेडीए की कार्रवाई पर नाराजगी जताई व अपने विधानसभा क्षेत्र की तरफ की दुकानें तोड़ने को रोक दिया. तब से एक तरफ अतिक्रमण ध्वस्त हो चुके लेकिन दूसरी तरफ के कब्जे यथावत हैं. स्थानीय लोगों में इससे गुस्सा है.

