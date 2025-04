ETV Bharat / state

राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारों की फौज, चाहते हैं सिर्फ सरकारी नौकरी, चाहे पद कोई भी हो! - UNEMPLOYMENT

शिक्षित बेरोजगारों की फौज ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : April 7, 2025 at 8:11 AM IST | Updated : April 7, 2025 at 10:15 AM IST 4 Min Read

जयपुर: राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है, जो सरकार और समाज के लिए भी चिंता का विषय बन चुकी है. इंजीनियरिंग, एमबीए, एमए जैसी उच्च डिग्रियां हासिल करने के बावजूद प्रदेश के युवा आज 10वीं पास योग्यता वाली नौकरियों के लिए भी आवेदन करने को मजबूर हैं. हालत ये है कि चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में भी यूजी और पीजी डिग्रीधारी युवा बड़ी संख्या में आवेदन कर रहे हैं. हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की. इन भर्तियों में जिस तरह से लाखों की संख्या में युवा आवेदन कर रहे हैं, वो प्रदेश में बेरोजगारी की भयावह स्थिति को साफ दर्शाता है. बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, इन पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है, फिर भी बड़ी संख्या में बीटेक, एमए, एमकॉम और एमबीए डिग्री धारक भी इन पदों के लिए कतार में हैं. हर साल करीब 2 करोड़ बेरोजगार करते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में आवेदन (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में शिक्षित युवाओं का अब तक का रुझान :- • 10वीं पास - 209544 - 20.82% • 12वीं पास - 326604 - 32.45% • ग्रेजुएशन - 339719 - 33.75%

• पोस्ट ग्रेजुएट - 87876 - 8.73% • डिप्लोमा - 42654 - 4.23% भर्तियों के लिए आवेदन की होड़ (फोटो ईटीवी भारत जयपुर) नौकरी सिर्फ सरकारी चाहिए : सरकारी नौकरियों को लेकर इस तरीके रुझान पर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष एवं जनरल आलोक राज ने कहा कि युवाओं के लिए अब नौकरी का पद मायने नहीं रखता. उन्हें स्थायित्व चाहिए, सामाजिक मान-सम्मान चाहिए, जो सिर्फ सरकारी नौकरी से ही मिलता है. युवाओं का मानना है कि प्राइवेट कंपनियों में वेतन कम है और अस्थिरता बहुत ज़्यादा है. जबकि सरकारी नौकरी मिलेगी तो कम से कम भविष्य सुरक्षित रहेगा. इन भर्तियों के लिए योग्य उम्मीदवारों की संख्या हर बार बढ़ रही है और ये साफ संकेत है कि शिक्षित युवा भी अब किसी भी सरकारी नौकरी को अपनाने को तैयार हैं. और चूंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 53 हजार 749 पदों पर भर्ती हो रही है. ऐसे में यदि 20 लाख अभ्यर्थी भी परीक्षा देते हैं, तो करीब तीन प्रतिशत अभ्यर्थी सलेक्ट हो जाएंगे, जो एक बड़ी संख्या है. जिसकी वजह से ज्यादा युवा अप्लाई कर रहे हैं और कोचिंग संस्थान भी इसकी तैयारी करा रहे हैं. शिक्षित युवाओं का अब तक का रुझान (फोटो ईटीवी भारत GFX) राजस्थान की बेरोजगारी (फोटो ईटीवी भारत GFX) कोचिंग संस्थानों का रुख भी बदला : बेरोजगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान ने बताया कि राजस्थान ही नहीं दिल्ली और दूसरे राज्यों में प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कराने वाले प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान भी अब अपने पाठ्यक्रम में चतुर्थ श्रेणी भर्तियों की तैयारी को शामिल कर चुके हैं. जिसका कारण सीधा है, बेरोजगारी और सरकारी नौकरी की चाह. इन कोचिंग सेंटर्स में अब ग्रुप डी स्तर की परीक्षाओं के लिए खास बैच चलाए जा रहे हैं, जिनमें छात्रों को सामान्य ज्ञान, गणित और रीजनिंग जैसे विषयों की तैयारी कराई जा रही है. वहीं उन्होंने मांग की कि सरकार विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरें और नई भर्तियां भी लाए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके. नौकरी सिर्फ सरकारी चाहिए (फोटो ईटीवी भारत जयपुर) ये है प्रदेश की हकीकत :- राजस्थान की बेरोजगारी दर 4.2 फ़ीसदी

प्रदेश के दो लाख बेरोजगार लिए रहे बेरोजगार भत्ता

रोजगार विभाग में 17 लाख शिक्षित युवा रजिस्टर्ड

इनमें से 35% के पास स्नातक और उससे ऊपर की डिग्रियां है

हर साल करीब 2 करोड़ बेरोजगार करते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में आवेदन सरकारी नौकरी की सामाजिक प्रतिष्ठा : युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा ने बताया कि समाज में सरकारी नौकरी को लेकर जो धारणा बनी हुई है, वो भी युवाओं को इस ओर खींचती है. सामाजिक स्तर पर सरकारी नौकरी आज भी स्थिरता, सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक मानी जाती है. भले ही पद छोटा हो, लेकिन उसकी स्थायित्व युवाओं को आकर्षित करती हैं. यही वजह है कि एमएससी, एमकॉम, डिप्लोमा किए हुए अब चपरासी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं. ये प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हायर एजुकेशन प्राप्त अभ्यर्थियों को भी दसवीं पास पद के लिए आवेदन करने पड़ रहे हैं. सरकार से मांग है कि उच्च शिक्षा प्रति युवाओं को उनकी शिक्षा के अनुसार तो दर्जा मिले. सिर्फ सरकारी नौकरी, चाहे पद कोई भी हो! (फोटो ईटीवी भारत जयपुर) बहरहाल, राजस्थान की ये तस्वीर आज सिर्फ एक राज्य की नहीं, बल्कि देश के कई हिस्सों की हकीकत बन चुकी है. शिक्षित युवाओं की भीड़ जब चपरासी या ड्राइवर बनने को तैयार हो जाए, तो ये समय है सोचने का कि क्या सरकार अपने युवाओं को उनके योग्य अवसर दे पा रही है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

