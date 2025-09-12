ETV Bharat / state

JPSC: परीक्षा से पहले JET को लेकर अभ्यर्थियों ने जताई विवाद की आशंका, विज्ञापन पर उठ रहे कई सवाल, जानें क्या है वजह

JPSC द्वारा जारी JET को लेकर अभ्यर्थी असमंजस में हैं. जारी विज्ञापन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं.

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 12, 2025 at 7:09 PM IST

रांची: लंबे समय के बाद राज्य में जेट यानी झारखंड पात्रता परीक्षा आयोजित करने की हरी झंडी मिल गई है. झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी जेट विज्ञापन ने छात्रों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की उम्मीद जगा दी है. लेकिन जारी विज्ञापन पर सवाल उठ रहे हैं. इस परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का मानना ​​है कि करीब 17 साल बाद आयोजित हो रही इस परीक्षा के लिए निर्धारित विषयों में बायोटेक्नोलॉजी समेत कई ऐसे विषय शामिल हैं जिन्हें सरकार और जेपीएससी ने नजरअंदाज किया है.

इतना ही नहीं, छात्रों ने परीक्षा शुल्क को लेकर भी नाराजगी जताई है और सरकार से पूर्व घोषित परीक्षा शुल्क को अधिकतम 100 रुपये तय करने की मांग की है. छात्र चंद्रकांत चौरसिया का कहना है कि सरकार को स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करनी चाहिए ताकि छात्रों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिल सके, इससे छात्रों का भविष्य दांव पर है. छात्र अजय कुमार महतो का कहना है कि इस परीक्षा में 6 प्रतिशत सफलता का जो मानक रखा गया है, वह काफी कम है, जेपीएससी को इसे बढ़ाना चाहिए और न्यूनतम कट ऑफ ऊंचा रखना चाहिए.

अभ्यर्थियों का बयान (ईटीवी भारत)

छात्र हर्षित सिंह झारखंड पात्रता परीक्षा का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि जेपीएससी को सही और मेधावी छात्रों का चयन करना चाहिए. जिस तरह से जेपीएससी और जेएसएससी की छवि खराब हो रही है और हर परीक्षा में अदालत का सहारा लेना पड़ता है, आयोग को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि इसमें सही छात्रों को मौका मिले. छात्रों का भविष्य झारखंड पात्रता परीक्षा पर निर्भर करता है, इसलिए चयन सही और अच्छे तरीके से होना चाहिए.

16 सितंबर से 06 अक्टूबर तक JET का भरा जायेगा ऑनलाइन आवेदन

झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 सितंबर से 6 अक्टूबर तक लिए जाएंगे. झारखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिया है. इससे पहले, राज्य गठन के बाद पहली और आखिरी जेईटी 2008 में आयोजित हुई थी, जो विवादों में रही और अभी भी सीबीआई जांच के घेरे में है. इस परीक्षा का सबसे बड़ा मानदंड यह होगा कि इसमें केवल 6% अभ्यर्थियों को ही योग्य माना जाएगा. जेपीएससी ने इस परीक्षा के लिए रांची को एकमात्र केंद्र घोषित किया है, हालांकि, अगर छात्र ज्यादा होंगे, तो इसे रांची के अलावा अन्य शहरों में भी रखा जाएगा.

अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए तीन शहरों का चयन करना होगा. इसके अलावा, आयोग ने इस परीक्षा के लिए क्वालीफाइंग अंक भी निर्धारित कर दिए हैं. इसके तहत सामान्य और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% अंक और एससी/एसटी/बीसी के लिए 35% अंक निर्धारित किए गए हैं. इस परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने सामान्य वर्ग में स्नातकोत्तर स्तर पर निर्धारित किसी भी विषय में 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो, जबकि अन्य श्रेणियों के लिए यह 50% है.

