ETV Bharat / state

विरोध का अनूठा तरीका: अभ्यर्थियों ने सार्वजनिक शौचालय की सफाई की, पौधे भी लगाए - Unique way of protest in RPSC

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : Aug 23, 2024, 3:33 PM IST | Updated : Aug 23, 2024, 4:39 PM IST

अभ्यर्थियों ने सार्वजनिक शौचालय की सफाई की ( Photo ETV Bharat Ajmer )

अभ्यर्थियों ने सार्वजनिक शौचालय की सफाई की, पौधे भी लगाए (Video ETV Bharat Ajmer) अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की अधिशासी अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी भर्ती परीक्षा 2022 का अंतिम परिणाम जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को अनूठा प्रदर्शन किया. प्रदेशभर के अभ्यर्थी आरपीएससी कार्यालय जुटे. यहां पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया. इसके बाद अभ्यर्थियों ने झाड़ू उठाई और आयोग कार्यालय से 500 मीटर दूरी पर बंदिया गांव के सार्वजनिक शौचालय को साफ कर दिया.अभ्यर्थियों ने पीएम नरेंद्र मोदी के अभियान एक पौधा मां के नाम के तहत 100 से भी अधिक पौधे लगाए. स्वायत्त शासन विभाग की अधिशासी अधिकारी और राजस्व अधिकारी भर्ती परीक्षा 2022 का अंतिम परिणाम आरपीएससी अभी तक जारी नहीं कर पाई, जबकि भर्ती प्रक्रिया के तहत अभ्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य भी 9 माह पहले पूरा हो चुका है. लिहाजा, प्रदेशभर से अभ्यार्थी परिणाम जारी करने की मांग को लेकर अजमेर आरपीएससी कार्यालय के समीप जुटे. आयोग कार्यालय पर धारा 144 लागू होने के कारण अभ्यर्थियों को पुलिस ने यहां से हटा दिया. इस पर वे बंदिया गांव पहुंच गए.यहां उन्होंने सार्वजनिक शौचालय को साफ किया. बाहर झाड़ू लगाकर सफाई की. इसके बाद अभ्यर्थियों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत गांव में 100 से अधिक पौधे लगाए.

Last Updated : Aug 23, 2024, 4:39 PM IST