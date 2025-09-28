ETV Bharat / state

जेएसएससी सहायक आचार्य परीक्षा: संशोधित नतीजों से हजारों अभ्यर्थियों के सपने टूटे, आयोग पर जताई नाराजगी

झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के संशोधित परिणाम से हजारों युवा असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और जेएसएससी को कोस रहे हैं.

JSSC Sahayak Acharya Revised Result
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का कार्यालय. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2025 at 1:13 PM IST

रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी होते ही हजारों अभ्यर्थियों के सपने अचानक बिखर गए हैं. अगस्त में घोषित नतीजों में जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ था, उनमें से 1122 नाम सितंबर की नई सूची से हटा दिए गए हैं. यह बदलाव केवल आंकड़े नहीं, बल्कि कई परिवारों की उम्मीदों को झकझोरने वाला है.

परीक्षा परिणाम में उलटफेर

पिछले साल 26 हजार से अधिक पदों के लिए आयोजित सहायक आचार्य परीक्षा के नतीजे अगस्त में आए थे. तब 10,570 उम्मीदवार सफल घोषित हुए थे, लेकिन तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद आयोग ने संशोधित सूची जारी की. अब सफल उम्मीदवारों की संख्या घटकर 9,448 रह गई. यानी 1122 अभ्यर्थी जो पहले चयनित थे, अब असफल घोषित कर दिए गए हैं.

प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 के लिए चयनित 384 उम्मीदवारों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं. कक्षा 6 से 8 के विज्ञान-गणित में 207, भाषा में 246 और सामाजिक विज्ञान में 285 उम्मीदवार बाहर हो गए. यह बदलाव उन युवाओं के लिए बेहद कठिन है, जिन्होंने तैयारी में वर्षों समय दिया था और मेहनत की थी.

उम्मीदवारों की व्यथा

इस संबंध में पश्चिमी सिंहभूम के चंद्रशेखर प्रधान कहते हैं कि “पहले रिजल्ट आने पर लगा कि नौकरी पक्की है. माता-पिता ने गर्व से सबको बताया, लेकिन संशोधित रिजल्ट आते ही सब बदल गया. अब घर में सन्नाटा पसरा है.” वहीं गिरिडीह की पूजा कुमारी भी संशोधित रिजल्ट आने के बाद निराश हैं. उन्होंने कहा कि “हमारी मेहनत की अनदेखी की गई है. पहले लोग ज्वाइनिंग की तारीख पूछ रहे थे, अब समझ नहीं आता कि उन्हें क्या बताऊं.”

पदाधिकारियों का रुख और गुस्सा

इस मामले को लेकर आयोग और विभाग के पदाधिकारी किसी भी अतिरिक्त कदम से इनकार कर रहे हैं. उनका कहना है कि संशोधित परिणाम तकनीकी त्रुटियों को ठीक कर जारी किया गया है और अब यही अंतिम माना जाएगा. लेकिन अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं हैं. उनका कहना है कि इस राज्य में उनके सपने टूट रहे हैं और मेहनत की कोई कद्र नहीं हो रही. कई जगहों पर विरोध-प्रदर्शन शुरू हो चुका है.

आगे की राह

अब सवाल यही है कि जिन उम्मीदवारों ने सफलता का जश्न मनाया, नियुक्ति की उम्मीद पाली और परिवार को भरोसा दिलाया, वे अचानक असफल कैसे हो गए? आयोग की सफाई के बावजूद युवाओं का भरोसा डगमगा चुका है. जिस राज्य में युवा शिक्षक बनने का सपना लेकर वर्षों तक मेहनत करते हैं, वहीं अगर बार-बार परिणाम बदल जाए, तो भरोसे का संकट गहराना तय है.

