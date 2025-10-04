ETV Bharat / state

JET आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग, अभ्यर्थियों ने जेपीएससी सर्वर धीमा होने का लगाया आरोप

रांची: यदि आप JET यानी झारखंड पात्रता परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं और अभी तक आवेदन नहीं किया है तो देर ना करें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन देने की तारीख समाप्त होने वाली है. झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 06 अक्टूबर है. करीब 17 वर्ष के बाद आयोजित हो रही इस परीक्षा के लिए 16 सितंबर से 06 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाने हैं.

झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 8/2025 के अनुसार, बड़ी संख्या में छात्रों ने आवेदन किया है. जानकारी के मुताबिक, अब तक 50 हजार से अधिक आवेदन जेपीएससी को प्राप्त हुए हैं. गौरतलब है कि सबसे पहला झारखंड पात्रता परीक्षा राज्य गठन के बाद 2008 में हुआ था, जो विवादों में रहा जो अभी भी CBI जांच के दायरे में है.

जेपीएससी सर्वर धीमा, आवेदन की तारीख बढ़ाने की छात्रों ने की मांग

जेपीएससी सर्वर में तकनीकी खराबी होने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने JET आवेदन की तारीख बढ़ाने की मांग की है. छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला ने छात्रों को हो रही परेशानी को देखते हुए आयोग से आवेदन की तारीख को एक सप्ताह बढ़ाने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि सोमवार को छात्रों का एक शिष्टमंडल आयोग के पदाधिकारियों से मिलकर ज्ञापन भी सौंपेगा.

इधर, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद जल्द ही आयोग इस परीक्षा को आयोजित करने की तैयारी में है. झारखंड पात्रता परीक्षा ओएमआर सीट आधारित होगी जिसमें कुल 43 विषय होंगे. यह परीक्षा तीन घंटे की होगी जिसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है. इसके अलावे इसमें उच्चतम उम्रसीमा का कोई निर्धारण नहीं है.