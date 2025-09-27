ETV Bharat / state

UTET के दौरान छात्र और छात्रा ने बदल ली बुकलेट, मचा हड़कंप, जांच शुरू

रामनगर के एमपी हिंदू इंटर कॉलेज में उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा के दौरान हुई घटना, विद्यालयी शिक्षा परिषद को भेजी गई रिपोर्ट

BOOKLET EXCHANGE DURING UTET
UTET 2025 (ETV Bharat Graphics)
Published : September 27, 2025 at 11:17 PM IST

रामनगर: उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा (यूटीईटी) के दौरान नैनीताल जिले के रामनगर के एमपी हिंदू इंटर कॉलेज में बड़ा मामला सामने आया है. परीक्षा के दौरान एक युवक और युवती ने आपस में अपनी बुकलेट बदल ली. इस घटना का पता चलते ही परीक्षा केंद्र पर हड़कंप मच गया. मामला गंभीर होने के चलते केंद्र प्रबंधन ने पूरी रिपोर्ट उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद को भेज दी है. अब परिषद की ओर से मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

अभ्यर्थियों ने बदल ली बुकलेट तो मचा हड़कंप: शनिवार को रामनगर स्थित एमपी हिंदू इंटर कॉलेज में यूटीईटी (Uttarakhand Teacher Eligibility Test) परीक्षा का आयोजन किया गया. परीक्षा दो पालियों में होनी थी. पहली पाली सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित हुई. इस दौरान परीक्षा समाप्ति से लगभग पांच मिनट पहले अचानक हंगामा हो गया. जानकारी के अनुसार, कक्ष में आगे-पीछे बैठे एक युवक और युवती ने आपसी सहमति से प्रश्न पुस्तिका (बुकलेट) बदल ली.

यूटीईटी परीक्षा के दौरान हुई घटना: कक्ष में मौजूद कुछ अन्य अभ्यर्थियों ने इस पूरे घटनाक्रम को देख लिया और तुरंत कक्ष निरीक्षक से इसकी शिकायत कर दी. शिकायत की पुष्टि होने पर कक्ष निरीक्षक ने दोनों अभ्यर्थियों से प्रश्नपत्र वापस मांगे. तब तक समय पूरा हो गया और अभ्यर्थी कक्ष से बाहर चले गए. इसके बाद मामले की पूरी लिखित जानकारी कक्ष निरीक्षक और शिकायतकर्ताओं ने केंद्र प्रधानाचार्य को सौंप दी.

विद्यालयी शिक्षा परिषद को भेजी गई रिपोर्ट: प्रधानाचार्य संजीव शर्मा ने भी इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अपनी आख्या के साथ विस्तृत रिपोर्ट उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद को भेज दी है. अब परिषद के अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई तय करेंगे.

प्रधानाचार्य ने क्या कहा: एमपी हिन्दू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य संजीव शर्मा ने बताया कि-

परीक्षा के दौरान करीब पांच मिनट शेष रहते दो अभ्यर्थियों ने आपस में बुकलेट बदल ली थी. अभ्यर्थियों की शिकायत के बाद कक्ष निरीक्षक की रिपोर्ट पर तुरंत कार्रवाई की गई और मामला उच्च स्तर पर भेज दिया गया है.
-संजीव शर्मा, प्रधानाचार्य-

विद्यालयी शिक्षा परिषद के सचिव का बयान: वहीं उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के सचिव विनोद कुमार सिमल्टी ने कहा कि-

यदि किसी भी परीक्षा केंद्र पर अनियमितता की शिकायत सामने आती है, तो उसका संज्ञान लेकर जांच की जाती है. जांच के बाद आवश्यक अनुशंसा और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. फिलहाल अधिकांश परीक्षा केंद्रों से परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न होने की सूचना मिली है.
-विनोद कुमार सिमल्टी, सचिव, विद्यालयी शिक्षा परिषद-

जांच के बाद होगी कार्रवाई: इस घटना के बाद से परीक्षा केंद्रों की निगरानी को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं. हालांकि परिषद ने स्पष्ट किया है कि मामले की गहन जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी.

