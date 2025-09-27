ETV Bharat / state

UTET के दौरान छात्र और छात्रा ने बदल ली बुकलेट, मचा हड़कंप, जांच शुरू

रामनगर: उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा (यूटीईटी) के दौरान नैनीताल जिले के रामनगर के एमपी हिंदू इंटर कॉलेज में बड़ा मामला सामने आया है. परीक्षा के दौरान एक युवक और युवती ने आपस में अपनी बुकलेट बदल ली. इस घटना का पता चलते ही परीक्षा केंद्र पर हड़कंप मच गया. मामला गंभीर होने के चलते केंद्र प्रबंधन ने पूरी रिपोर्ट उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद को भेज दी है. अब परिषद की ओर से मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

अभ्यर्थियों ने बदल ली बुकलेट तो मचा हड़कंप: शनिवार को रामनगर स्थित एमपी हिंदू इंटर कॉलेज में यूटीईटी (Uttarakhand Teacher Eligibility Test) परीक्षा का आयोजन किया गया. परीक्षा दो पालियों में होनी थी. पहली पाली सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित हुई. इस दौरान परीक्षा समाप्ति से लगभग पांच मिनट पहले अचानक हंगामा हो गया. जानकारी के अनुसार, कक्ष में आगे-पीछे बैठे एक युवक और युवती ने आपसी सहमति से प्रश्न पुस्तिका (बुकलेट) बदल ली.

यूटीईटी परीक्षा के दौरान हुई घटना: कक्ष में मौजूद कुछ अन्य अभ्यर्थियों ने इस पूरे घटनाक्रम को देख लिया और तुरंत कक्ष निरीक्षक से इसकी शिकायत कर दी. शिकायत की पुष्टि होने पर कक्ष निरीक्षक ने दोनों अभ्यर्थियों से प्रश्नपत्र वापस मांगे. तब तक समय पूरा हो गया और अभ्यर्थी कक्ष से बाहर चले गए. इसके बाद मामले की पूरी लिखित जानकारी कक्ष निरीक्षक और शिकायतकर्ताओं ने केंद्र प्रधानाचार्य को सौंप दी.

विद्यालयी शिक्षा परिषद को भेजी गई रिपोर्ट: प्रधानाचार्य संजीव शर्मा ने भी इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अपनी आख्या के साथ विस्तृत रिपोर्ट उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद को भेज दी है. अब परिषद के अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई तय करेंगे.