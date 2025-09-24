ETV Bharat / state

कैंसर विशेषज्ञ डॉ कलवार बने आरपीएससी मेंबर, बोले-आयोग की 'लाइलाज बीमारियों' का भी होगा इलाज

आरपीएससी के नवनियुक्त सदस्य जोधपुर के डॉ अशोक कलवार का कहना है कि वे आरपीएससी में गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे.

डॉ कलवार का मुंह मीठा करवाते परिजन (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2025 at 12:06 AM IST

जोधपुर: मंगलवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग में तीन सदस्यों की नियुक्ति की गई. इनमें डॉ सुशील कुमार बिस्सू, रिटायर्ड आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी सहित जोधपुर के कैंसर विशेषज्ञ डॉ अशोक कलवार हैं. डॉ कलवार का चयन शिक्षाविद के रूप में हुआ है. सदस्य के रूप में नियुक्ति के बाद डॉ कलवार ने कहा कि वे आरपीएसी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए काम करेंगे. उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाया कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ पक्षपात नहीं होगा. उन्होंने कहा कि चिकित्सकीय पेशे की तरह वे आरपीएससी की 'लाइलाज बीमारियों' का इलाज करेंगे.

युवाओं को दिलाया भरोसा: 25 साल तक राजकीय सेवा के बाद निजी क्षेत्र में कैंसर विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं दे रहे डॉ कलवार ने ईटीवी भारत से खास बात करते हुए कहा कि मैं राजस्थान के युवाओं को भरोसा दिलाता हूं कि आरपीएसी में जो-जो घटनाएं अब तक घटित हुई हैं, उनकी पुनरावृति नहीं होगी. आरपीएससी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए काम करेंगे. किसी अभ्यर्थी के साथ पक्षपात नहीं होगा. उन्होंने बताया कि यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी में बदलाव करेंगे जिससे कि समय पर परीक्षा हो. किसी तरह की नकल नहीं हो. उन्होंने बताया कि वैसे हम लंबे समय तक परीक्षाओं से जुड़े रहे हैं. ऐसे में परीक्षाओं की गोपनीयता बनाए रखने के लिए जितने भी प्रयोग करने होंगे, वह किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि जैसे कैंसर में डायग्नोसिस करते हैं, फिर इलाज करते हैं. जिस तरह से कैंसर को जड़ से खत्म करने का उपचार मैं करता था, वैसे ही आरपीएससी और सार्वजनिक क्षेत्र में कैंसर जैसी समस्या आई है, तो उसे हटाउंगा.

डॉ कलवार ने बताया ये होगा आरपीएससी में नया, देखें वीडियो (ETV Bharat Jodhpur)

एसोसिएट प्रोफेसर से सेवानिवृत हुए, सैकड़ों रिसर्च पेपर लिखे: डॉ कलवार 1991 से राजकीय सेवा में कैंसर विभाग में बीकानेर मेडिकल कॉलेज में प्रतिस्थापित हुए. इसके बाद उन्होंने अपनी सेवाएं जोधपुर मेडिकल कॉलेज में भी दी. 1998 में टाटा मेमोरियल में सेवाएं दी. इसके बाद किदवई कैंसर इंस्टीट्यूट बेंगलुरू में बच्चों के कैंसर पर विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में भी एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम किया. 2015 में यहां से उन्होंने 25 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति ले ली. उनके परिवार में उनके पुत्र डॉ अभिषेक मेवाड़ा कैंसर के डॉक्टर हैं. पुत्री डॉ अदिति मेवाड़ा हैं. उनकी पत्नी डॉ कविता मेवाड़ा निजी स्कूल में शिक्षक हैं.

बोर्ड के परिणाम में बदलाव, मेरिट लिस्ट बंद करवाई: मूलतः पाली जिले के डॉ कलवार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 2014 से 2019 तक गवर्निंग मेंबर रह चुके हैं. उन्होंने बताया कि एक बार एक ही स्कूल के 17 बच्चे मेरिट में आ गए थे. जिसकी जांच की, तो पाया कि मेरिट लिस्ट जारी नहीं करनी चाहिए. हमने नवाचार करते हुए इस व्यवस्था को समाप्त किया, जो आज तक जारी है. बोर्ड के कार्यालय हर जिले में खुलवाए.

घर के बाहर बोर्ड नहीं, प्रैक्टिस नहीं की: डॉ अशोक कैंसर विशेषज्ञ रूप में काफी जाने-माने हैं. लेकिन उन्होंने कभी भी अपने घर पर प्रैक्टिस नहीं की. सरकारी सेवा में रहते हुए भी अस्पताल के अलावा कहीं पर भी मरीज नहीं देखे. पंजाब से बीकानेर के लिए चलने वाली कैंसर ट्रेन के ज्यादातर मरीज का उपचार उनके द्वारा होता था. लेकिन कभी घर के बाहर डॉक्टर की नेम प्लेट भी नहीं लगाई. डॉ कलवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवक हैं. घर में गाय भी पाल रखी है. वे संघ के सिद्धांतों की पालना में विश्वास रखते हैं.

